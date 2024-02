Prodavačica Irena Turković otvorit će novi tjedan kulinarske avanture! Kulinarsko putovanje Hrvatskom vodi gledatelje u Moslavinu i Podravinu, a prvog dana 'Večera za 5' putuje u Čazmu gdje će Ireni u goste stići domaćica Štefica, vlasnik fitness centra Filip, poduzetnik i frizer Gabrijel i kozmetičarka Silvana. Kako će se Irena snaći i koliko će bodova osvojiti, pogledajte u 'Večeri za 5' od 17.45 sati na RTL-u! Sve propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo!

Irena se prijavila zbog supruga

Foto: RTL Foto: RTL

Irena se u 'Večeru za 5' prijavila zbog svog supruga, koji je veliki obožavatelj kultnog kulinarskog showa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Suprug radi, ja radim i tako živimo. Dosad sam promijenila dosta poslova, volim sve vidjeti i probati, jako sam znatiželjna, sve me zanima. Trenutno radim u trgovini mješovite robe, prije toga sam radila u tvornici čokolade, u pakiranju voća… Ovdje mi je zanimljivo i nije zanimljivo raditi. Ima različitih ljudi, kolege su mi dobri, šefice također, no ima ljudi koji me deprimiraju", objasnila je Irena.

'Nisam obožavateljica kuhanja'

Uz posao u trgovini, Irena sa suprugom vodi obiteljski OPG.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo oko 60 ovaca, tri psa, deset mačaka. Na tom imanju radimo zajedno, ja imam pse i mačke, a suprug sve ostalo. Volim ovce dok su mlađe i na tanjuru, a ovako po polju nikako", kroz smijeh je otkrila Irena.

"Uvijek se nešto radi, od izmišljotina do drvenarija, uređenja sobe, namještaja, sve što netko baca - donesite meni, ja ću to sve srediti i imat će dalje svoju svrhu, ništa se ne baca. Nisam obožavateljica kuhanja, no moram, i muž i ja volimo jesti! U 'Večeru za 5' sam se prijavila zbog supruga, on je obožavatelj emisije i redovno je gleda pa kad može gledati i tuđe žene na televiziji, može gledati i svoju", kroz smijeh je zaključila današnja domaćica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljivi sastojci

Odlučila je Irena ekipi servirati jela od zanimljivih sastojaka - mljevenog mesa, mozzarelle, piletine, sira, tjestenine, lisnatog tijesta i pudinga od vanilije.

Foto: RTL Foto: RTL

"Ovaj popis mi se sviđa, ne izgleda mi toliko tradicionalan", otkrio je Gabrijel, a složila se i Silvana, rekavši da sve s popisa voli jesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meso, piletina, sir, krumpir, sve što volim. Od ovog se može napraviti vrlo ukusna hrana", zaključio je Filip.

Kako će se Irena snaći i koliko će bodova osvojiti, pogledajte u 'Večeri za 5' od 17.45 sati na RTL-u! Sve propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Večeras počinje 'Hell's Kitchen Hrvatska'!