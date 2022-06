U posljednjoj epizodi Britain's Got Talent akrobatska družina The Freaks izvela je koreografiju koja uključuje bacanje jednog člana grupe u zrak, i to je baš bila Atiana Barišić, što je šokiralo suce.

Izazvali su strah i divljenje

Austrijski mediji prenose da je Atiana učenica Plesne akademije OÖ koja već godinama surađuje s akrobatskom skupinom The Freaks, a u britanskom talent showu oduševili su članove žirija, pa tako i strogog Simona Cowella.

U jednom je trenutku Alesha Dixon povikala: "O moj Bože!" dok je prestravljena Amanda Holden odgovorila: "O moj Bože!"

"Ovakvo nešto još nismo vidjeli. Ovo je bilo zastrašujuće i nevjerojatno", ponavljali su u čudu članovi žirija nakon nastupa u kojem je mlada Atiana imala istaknutu ulogu. Ovaj je nastup na YouTubeu pregledan skoro tri milijuna puta, a mnogi gledatelji komentirali su da je točka bila toliko dobra da je trebala dobiti Zlatni gumb.

"Ove vještine se ne mogu opisati, to jednostavno treba vidjeti. Ponosni smo na ovo nevjerojatno postignuće i držimo timu palčeve u polufinalu", poručio je za austrijske medije guverner Thomas Stelzer nakon uspjeha austrijskih plesača.