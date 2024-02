Tom Gretić pokazao je natjecateljima 'Hell's Kitchen Hrvatska', koji možete gledati i dan ranije na platformi Voyo, kako tranširati cijelo pile i odradio je to u manje od tri minute, a onda je njima dao zadatak timova da u izazovu tranširaju pile izmjenjujući se redoslijedom za koji se odluče.

Roko K. odlučio je ići prvi u crvenom timu. "Nemam problem s piletinom. Radio sam to sto puta", istaknuo je.

U plavom timu je probio led Tomislav. "Znam što treba raditi pa odmah otvaram i batak i krila", rekao je on. "Bravo, Tomo", moglo se čuti od njegovog tima. "Vidi Tomu kako ide", rekao je Gretić.

"Vidi se iskustvo", komentirao je Dominik. "Tomo je mašina za piletinu. Samo gas", rekla je Marjana.

"Apsolutno me podržavaju. Ja rastem tri centimetra u zrak. Još više baratam s tim, međutim vrijeme ističe", rekao je Tomislav.

Sljedeći su krenuli tranširati pile Domagoj i Chiara. "Jel ide, Domagoje? Tebi ide nešto sporije nego Tomislavu", komentirao je sous chef Ivan Vrbanec.

"Kad smo se dogovarali oko redoslijeda, Domagoj je došao do mene i rekao: 'Mogu li ja drugi?'. Ja sam rekao: 'Jesi li sto posto siguran?' On jesam, pa sam mu rekao izvoli. Međutim, vidjelo se da on zna tranširati, no da mu nedostaje brzine", ispričao je Mauro.

Nakon toga su tranširali pile Tea i Dominik. "Vremenski smo ograničeni. Bitno je zapravo ostati miran, mirne ruke i jednostavno se fokusirati na to", istaknuo je Dominik.

Josip oduševio

Josip je opet pokazao da njegovo veganstvo ne utječe na obradu mesa. "Naš mali vegan koji nas ubija sve redom što se tiče obrade i poznavanja mesa. Svaka čast, malome", rekla je Tea.

Potom je došao na red Roko Ć. za crveni tim. "On stalno priča o mesnici, svome mesaru, koliko su oni prisni tako da mislim da će Roko briljirati danas", rekla je Sara. On je čak i zaplesao dok je tranširao pile.

Marjana je tranširala pile za plavi tim. "Što ste se stisli?", pitao je Gretić plavi tim.

Na red je ponovno došao Domagoj za kojeg su njegovi kolege iz tima primijetili da je prespor. "U jednom smo trenutku smo mislili da je zaspao. Pokušali smo ga bodriti i motivirati da se malo ubrza", komentirao je Josip.

Crveni tim je cijelo vrijeme bodrio svoje kolege dok su plavi napeto promatrali one koji su tranširali pile. Crveni tim je pobijedio u zadatku. "Jako dobro", pohvalio ih je Gretić.

Ivan Vrbanec otkrio je da je njegov tim 50 komada mesa razrezao. "Nije ni loše s obzirom kako je to izgledalo. Kao da smo bili u nekom sporom filmu", komentirao je Mauro.

Mauro u Hell's Kitchen

Ivana Bekavac otkrila je da njezin tim 67 komada mesa. "Razvalili smo ovo natjecanje", rekao je Roko Ć.

Crveni tim je kao nagradu dobio biranje komada mesa s kojim će pripremati jelo, a odabrali su zabatak. Odlučili su i da će plavi tim kuhati s krilcem. "Oni bi nama dali trticu", rekla je Chiara.

