Gospodinu Savršenom i djevojkama u goste je došla ekspertica iz "Braka na prvu" spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly koja je za sve njih osmislila strastven, senzualan i odvažan zadatak.

Toni je trebao stajati na nogama gol do pojasa i s povezom na očima, a djevojke su ga trebale dodirivati.

"Dodir mi je jako važan u ljubavnom odnosu jer je praktički to jedini način da iskažete tu kemiju koju osjećate. Nekad ljudi umisle da ima kemije, a bez dodira to nije to", istaknuo je Gospodin Savršeni.

Prvo su se "posla primile" Danijela, pa Polina, a onda je red došao na Josipu. "Nisam nikoga vidjela osim Tonija s povezom na očima i bila je stvarno dosta hot situacija", kazala je.

Toniju se milovanje svidjelo

Josipa je Tonija dodirivala po lijevoj i desnoj strani abdomena, no u jednom trenu ruke su joj se spustile prema zabranjenom području, no podigla ih je nježno te se zaustavila na njegovim prsima, pa se onda opet uputila na abdomen.

"Po njegovim reakcijama i njegovom osmijehu vidjela sam da mu paše", istaknula je Josipa, a Toni je potvrdio da mu se njeno milovanje zaista svidjelo.

"Uf, djevojka broj tri se opasno približava zabranjenom području. Vidim da je to netko vrlo, vrlo strastven, čak u jednom trenu čujem uzdahe i mislim da znam o kome se radi", rekao je Toni.

Na kraju ga je Josipa strastveno ljubila po vratu. "Znam da ovakve stvari čovjek ne može odglumiti i da mu je stvarno bilo iskreno, iskreno dobro", istaknula je na kraju.