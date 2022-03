Matea Laštro s kratkog brzinskog spoja s Gospodinom savršenim vratila se bez ruže, no to je nije baš pokolebalo, niti je narušilo njezino samopouzdanje, a ostale djevojke to je izbacilo iz takta, piše RTL.HR.

Toni je nakon spoja s Mateom rekao da joj misli dati još prilika kako bi vidio ima li tu nešto više od prijateljstva, a ona je djevojkama u vili kazala da je uvjerena da će na ceremoniji dobiti ružu.

"Kad pogledaš osobu u oči, ako se samo nasmiješ, klik se dogodio, to se kod nas dogodilo. Ali zašto da se ja hvalim time!", istaknula je, no taj njen komentar ostale djevojke nisu dobro primile te je postala najomraženija osoba u kući.

"Njezina vibracija zrači tako da izaziva da je čovjek napadne ili kaže nešto ružno", kazala je spiritualistica Tanja.

'Izmišlja priče i laži'

Olivera je istaknula da Matea jako puno laže i izmišlja.

"Jednostavno, cura nije prihvaćena jer jako puno laže i izmišlja. Na početku su se cure sažalile nad njom i prihvatile je u ekipu, ali kad su vidjele da ona stvarno izmišlja priče i laži, lagano su se distancirale", rekla je.

Matea se djevojkama pohvalila da joj je Toni rekao da se među njima dogodio klik na temelju izgleda, no da se ipak moraju bolje upoznati. Kristina joj je na to odvratila da dobro razmisli o tome što priča okolo jer ima sedam različitih verzija iste priče.

"Ja, da sam kao takve osobe, ja se ne bih mogla pogledati u ogledalo", kazala je Olivera pojasnivši da pritom ne misli na fizički izgled, već na stanje duha kod osobe te je ubrzo otišla.

"Malo sam se previše naživcirala zbog ovih glupih situacija i glupih ljudi", istaknula je.