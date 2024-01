Goran Bartulović na finalnom vaganju u showu "Život na vagi" imao je 84,4 kilograma što znači da je izgubio 71,5 kilograma. Izgubio je 45,9 posto tjelesne mase i nedostajalo mu je tek 0,2 posto do rezultata pobjednika sedme sezone 'Života na vagi' Mislava Šepića.

Sve propuštene epizode 'Života na vagi' dostupne su na platformi Voyo.

Goran je za RTL.hr podijelio svoje dojmove o ovoj sezoni 'Života na vagi' koji smo gledali na RTL-u, a dostupne su na platformi Voyo., te ju je usporedio s drugom sezonom u kojoj je sudjelovao.

Na pitanje kakva mu je bila ova sezona s obzirom na prethodnu, kaže da je bila puno bolja.

"Ova sezona je bila puno bolja nego ona prva, bolje sam se osjećao među ovim ljudima. Bilo je naporno više psihički nego fizički, ne mogu reći ni fizički da je bilo lako, ali na to sam navikao i očekivao. Jako sam zadovoljan cijelim procesom. Negdje na pola showa su se zategnuli neki međuljudski odnosi i to je malo ometalo sve nas. Nažalost, došlo je do toga, ali u globalu je sve dobro – možemo svi skupa pričati", istaknuo je Goran.

"Prvi put sam to malo olako prihvatio, imao sam dobar rezultat, ali baš sam olako shvatio. Sada sam vidio što sam izgubio jer ne znam kada sam bio zadnji put tako mršav kao tada i onda sam se naglo ponovno udebljao i vidio koliko je teže pa sam odlučio da ću sada napraviti kako treba tako da nisam dao da me ništa omete. Ne mogu reći da sam sada svetac, ali pokušao sam svakome pomoći u kući, no na prvo mjesto stavio sam sebe i da me ništa ne ometa u mom fokusu", dodao je.

'Vani nije lako'

Goran je priznao za RTL.hr da je zadovoljan svojim uspjehom u ovoj sezoni. "Ne da sam zadovoljan, nego sam prezadovoljan. Stvarno nisam očekivao da ću doći do ovoga."

"Bilo je jako izazovno jer sam ušao u finale pa sam bio u natjecanju za novac. Nisam zbog novca ušao, no kada sam bio blizu toga, normalno da ću se potruditi da osvojim – to je bio dodatan motiv, možda malo kriv, no ipak motiv. Vani nije lako, kažu ljudi dvoje ste pa je lakše – teže je, stvarno je teže. Možda će sada poslije biti lakše, no u ovome svemu ona je morala zanemariti svoj proces da bi pomogla meni.

Meni je bilo sve isto kao da sam i dalje u kući, samo što sam navečer poljubio djecu za laku noć i ujutro poželim dobro jutro. Ovo sve drugo je bio ili trening ili posao tako da sam vrlo malo vremena provodio s njima. To je još jedna dodatna žrtva koja nije laka, ali smatram da je meni bilo lakše nego mojoj ženi", zaključio je Goran za RTL.hr.

