U All Stars sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato All Stars' pobjedu je odnio Saša Lozar. On je za svoju nastup glumeći legendarnog Davida Bowieja osvojio najveći broj bodova.

"U prošloj emisiji sam ti osporila nadljudske talente i sposobnosti, ali povlačim sada to. Ovo je bilo zastrašujuće dobro, ja sam stvarno imala dojam da Bowie večeras pjeva za nas. Bio si Bowie glasom i pokretom, bolesno dobro", rekla je Nives Celzijus.

"Za mene je Bowie jedan od najvećih ako ne i najveći i odredio je moj glazbeni ukus. Prvi put sam gledao spot uživo, izgledaš pet puta bolje i ovo je nastup dostojan finala", dodao je Igor Mešin. Gledatelji su se složili sa žirijem.

'Čovjek je čudo'

"Bravo Saša, najbolji si, bez konkurencije!!!", "Čovjek je čudo!", "Vokalno odličan, pokreti mrak, maska mi se nije svidjela, ali dečko je definitivno najbolji, pobjednik", "Zašto taj čovjek ne želi pjevati? Shvatio sam da pjeva, ali potpuni fokus na glazbu. Takav talent pa radi na radiju? Jao. Ako ne pobijedi, to će biti nepravda. To bi jedino bilo pravedno", hvalili su ga gledatelji.

I prije nego se znalo kako će Saša odnijeti pobjedu, snimka njegova nastupa imala je trostruko više komentara gledatelja od ostalih. Svi su nahvalili njegov nastup i predviđali ga kao pobjednika.