"Svaka čast Andrija Jarak, Dosje Jarak i RTL.hr. Nešto savršenije odavno nisam pogledala. Naravno, još sam šokirana", "čestitam, vrlo zanimljivo i dobro napravljeno", "bravo, hrabro i pametno ste to napravili i jedva čekam pogledati drugu epizodu", "odavno, a moguće nikad nitko nije podrobnije opisao i ekranizirao neki događaj od tebe Andrija i ekipe koja je sudjelovala s tobom u ovom serijalu", "pravi punokrvni docu crime koji može glatko prešišati većinu sličnih na Netflixu, kamera, priča, fotografija, scenarij... sat vremena bez odlaska na pišanje ili čips".

Ovo je tek dio pozitivnih komentara oduševljenih gledatelja oko serijala'Dosje Jarak'koji je u četvrtak na RTL-u imao svoje prvo prikazivanje. Ovaj true crime dokumentarni serijal pohvalili su njegovi brojni kolege, kao i brojni gledatelji koji smatraju kako ovakav vrhunski televizijski proizvod još nije bio isproduciran na našem tržištu. Druga epizoda na programu je već idućeg četvrtka od 22.30 sati kada će se otkriti još novih detalja povezanih s ubojstvom Ive Pukanića i Nike Franjića, a nakon toga Andrija Jarak donosi po jednu epizodu za slučaj ubojstva Ivane Hodak te zatim oko krvavog pohoda Ivana Koradea.

"Hvala vam svima, dragi ljudi", napisao je Andrija Jarak zahvalu gledateljima.

Produkcijska ekipa na ovom je serijalu radila godinu dana, a core team su autor Andrija Jarak, koautor, scenarist i redatelj Dario Todorović te istraživačka novinarka Marijana Čikić. O snimanju prve epizode za RTL.hr je govorio scenarist i redatelj Dario, koji je rekao kako su i srce i dušu unijeli u ovaj projekt.

"Slučaj Pukanić je jako kompleksan, puno je kriminalaca koji su sudjelovali u organizaciji ubojstva. To je piramida ljudi koji dolaze iz više zemalja. Samo da to postaviš na noge, to je već jako puno posla. Zato smo odlučili tu priču razdijeliti na dvije epizode. U drugoj epizodi malo više pratimo krakove koji potencijalno dovode do tih ljudi. Neću reći da smo razriješili jer to nije naš posao, već je to posao policije i sudova. Mi ne možemo reći tko je naručio ubojstvo, ali možemo reći tko je svojim propustima učinio to da, onima koji su odlučili ubiti Pukanića, bude lakše. To ne govorimo mi, već puštamo ljude da pričaju svoju priču", rekao je.

Drugu epizodu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' ne propustite idućeg četvrtka, 9. studenog u 22.30 sati na RTL-u, a ako ste propustili prvu epizodu, pogledajte je na platformi Voyo.