Gabrijela iz 'Života na vagi' otkrila zašto je solo: 'Konačno sam shvatila'

Gabrijela Crnjac bila je kandidatkinja prve sezone "Života na vagi", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, a do sada je izgubila više od 130 kilograma. Na društvenim mrežama često objavljuje šaljive statuse, pa je tako i sada nasmijala fanove s razlozima zašto nema dečka, otkrio RTL.hr.

''Danas sam konačno shvatila zašto ja ne mogu imati dečka. To se moraš dopisivati od jutra do mraka, laku noć, lijepo spavaj... Pa dok ja ovakva čorava ubodem gdje su emotikoni poljupca i srca... Pa ujutro dobro jutro, a nije dobro jer sam se probudila nadrndana jer se nisam naspavala. Pa moraš biti ljubomorna, jer se to očekuje i jer ako nisi, nije ti stalo. Pa pazi šta radi, kome lajka.. ma bježi... stres'', našalila se Gabrijela.

''Gotovo si u pravu, Gabi', "Istina živa", složili su se njezini pratitelji.

Foto: Privatni album

Prošla nekoliko operacija

Podsjetimo, Gabrijela je nedavno za RTL.hr otkrila kako je bila na nekoliko operacija nakon završetka showa te da je ljudi često osuđuju zbog toga, a o tome javno progovara i na društvenim mrežama.

Foto: Facebook

''Ja sam osoba koja je pila valjda sve "čarobne" napitke i tablete za mršavljenje, koja je gladovala, koja je bila u bolnici na programu mršavljenja s devet godina, koja se bola "čarobnim" injekcijama za mršavljenje, koja je bila u 'Životu na vagi', koja je plaćala privatne trenere, operirala želudac, uklanjala višak kože, operirala vene i bruh koji su bili posljedica kilograma i ne znam što sve ne da bi danas bila ovdje gdje jesam, korak od svoga cilja", napisala je prošli mjesec na društvenim mrežama, otkrio RTL.hr.

