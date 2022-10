U večerašnjoj epizodi 'Večere za 5 na selu', kuhala je magistra forenzike Ivana Ćulum koja je gledateljima poznata iz emisije 'Ljubav je na selu', a ekipu je ugostila u Kaštel Gomilici kraj Splita.

Ivana je gostima, između ostalog zapisala sastojke koje će koristiti poput kravljeg sira, svinjetine i šampinjona, a većina gostiju nije mogla odgonetnuti što će to točno mlada Splićanka kuhati. „Zbilja ne znam kako bi spojio ove sastojke“, rekao je Jerko. „Ovo ne priliči mediteranskoj hrani“, komentirala je Ivana K.

Većinu jela radila prvi puta

Ivanin jelovnik se sastoji od predjela naziva Mediterana, glavnog jela nazvanog Čarolija livade te deserta Ljetna bomba. Zanimljivo je i to što je Ivana Ć. odlučila većinu svojih jela napravit prvi put baš u emisiji. „Ne znam kako će ovo ispasti, ali mislim da neće biti uspjeha“, rekla je pomalo razočarano 27-godišnjakinja za vrijeme kuhanja.

Nakon ugodne dobrodošlice koja je svima bila po mjeri osim, naravno, Marini, gosti su se zaputili za stol gdje im je Ivana servirala predjelo koje se sastojalo od pečenog krumpira i zapečenih paprika sa svježim sirom.

„Lijepo je izgledao tanjur, bilo je i crvene boje na njemu, ma baš lijepo!“, komentirala je Ivana K., ali Marina je nastavila u revijalnom tonu. „Nije nešto. Što se tiče predjela nije mi izgledalo ni bogato ni primamljivo. Baš ništa posebno, tri komponente različite“, obrecnula se Marina te nakon što je pojela predjelo rekla da joj je bilo neslano, ali da nije htjela pitati sol.

Niti glavno jelo Marini nije bilo po mjeri. „Bilo je to malo nesređeno, sve na jednom jarku nabacano, falilo je i salate i ipak je nekad manje-više. Bilo je monotono i jednolično“, rekla je Marina dok su Luka i Jerko komentirali da im je jelo bilo jako ukusno, ali je Luki nedostajao neki dalmatinski 'štih'.

Desert bio toliko dobar da ga je čak i Marina pohvalila

„Glavno jelo je bilo dobrog okusa jedino su bile gljive malo slanije, ali to mi nije puno zasmetalo“, rekla je Ivana K. Na kraju je došlo vrijeme za desert. „Desert je izgledao savršeno, s okusom, bojama, top!“, kazala je Ivana K., a složio se i Jerko pa čak i Marina! „Što se tiče deserta to je bila neka svjetla točkica u ovoj večeri. Simpatično je bilo i jestivo“, bio je njezin jedini pozitivan komentar cijelu večer no to nije potrajalo. „Očekivala sam nešto bolje, nešto šarenije, veselije, ali da nije bilo Jerka i Luke mislim da ne bih uopće znali da sam u 'Večeri za 5 na selu', kazala je Marina.

Luka i Jerko su Ivani dali desetku, Ivana K. joj je dala devet zbog preslanih gljiva, a Marina joj je dala sedmicu. „Desert je jedini imao smisla“, zaključila je Marina, a Ivana Ć. je osvojila ukupno 36 bodova. Kakva jela će Jerko pripremiti gostima u Hrvacima, gledatelji će doznati sutra od 20.15 sati.