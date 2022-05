Večerašnju emisiju otvorio je originalan nastup Antonije Blaće i Borka Perića koji su se zbog izgubljene oklade u prošloj epizodi večeras morali popeti na pozornicu, a izveli su jedan od najvećih domaćih hitova svih vremena – 'Ima li nade za nas'.

Uz skandiranje oduševljenih detektiva i publike, nakon nastupa su šaljivo poručili: ''Možda smo izgubili okladu, ali mi smo moralni pobjednici''. Antonija Blaće najavila je prvi pjevački dvoboj u epizodi između miljenika publike – Tintilinića i Licitarskog Srca. ''Bit će ovo teška borba'', poručila je Ida.

Veliki hit u izvedbi Tintilinića

''Ovo mi nije prvi put da se natječem u pjevačkom showu. Svaki dan je nova predstava, nova uloga. Palio sam vas i gasio, a večeras ću vas potpuno raspametiti'', najavio je svoj nastup Tinitilinić pa izveo veliki hit 'Dance With Somebody' grupe Mando Diao.

''Ovo mi je potvrdilo da sam vjerojatno u pravu… I dalje stojim pri tome da je ispod Ella Dvornik'', uvjerena je bila Antonija Mandić, Enis je predložio Sonju Kovač, a Borko pjevačicu Ivanu Brkić.

Licitarsko srce izvelo emotivnu skladbu

Licitarsko Srce već je nestrpljivo čekalo svoj red: ''Ako se Srce pita, osnovno ljudsko pravo je pravo na ljubav. I Srce ima svoju ljubav, a ova pjesma je posvećena njoj''. Licitarsko Srce izvelo je emotivnu Terezinu skladbu 'Moja posljednja i prva ljubavi' od koje su mnogi zasuzili. ''Ova mi je pjesma pjevana ispred crkve na vjenčanju'', poručila je razdragana Antonija Blaće. ''Ovo Srce kao da ima dva oprečna karaktera – prvo je bilo energično, a sada romantično. Mislila sam prvo da je Indira, a sada mislim da je Marijana Batinić'', kazala je Ida. ''To su sportske muške noge… Dejan Lovren!'' Borko i dalje nije htio odustati od svoje ideje da se ispod Licitarskog Srca zapravo krije muškarac. ''To je kolegica glumica Nives Ivanković'', dodao je Enis.

Uslijedilo je prvo glasanje večeri, a publika u studiju odlučila je da dalje prolazi upravo Licitarsko Srce!

Torpedo: 'Ja sam stihoklepac'

Na redu je već bio drugi duel – Torpedo protiv Meduze.

''Ja sam stihoklepac koji je upao u živo blato. Kad ubodem pravu rimu, dalje se sve samo niže'', poručio je Torpedo pa, uz plesače i trčeći kroz publiku, izveo dance hit 'Ja sam vlak'. Detektive je posebno zbunio trenutak kada je, usred nastupa, skinuo svoj plašt.

''Druga osoba! Mi smo zamišljali puno nekog jačeg, većeg. Sad više ništa ne znamo!'', kazali su.

Ida je predložila Brunu Langera, Antonija Šajetu, Enis Batifiacu, a Borko je i dalje bio uvjeren kako je Torpedo Alen Liverić.

Tužna pjesma Meduze

''Pjesma koju ću vam otpjevati priča još jednu tužnu priču iz mog života'', obznanila je Meduza pa otpjevala 'Dancing On My Own'. Detektivi su ponovno pohvalili odabir pjesme, glas i scenski nastup, a Zrinka Cvitešić, Lana Jurčević i Lana Klingor pale su im na pamet kao moguće zvijezde koje se kriju ispod.

''Zagreb me proslavio'', dala im je još jedan trag Meduza pa ih ponovno zbunila. Nakon još jednog glasanja, odlučeno je kako dalje prolazi Meduza!

Stiglo je vrijeme za žestoki troboj Slatkača, Dalmatinke i Ajkule Drakule.

''Obožavam Beatlese, srce mi umire za njima'', otkrio je novi trag o sebi Slatkač te otpjevao pjesmu 'Leave The Door Open'.

Antonija Mandić dvoumila se između Damira Kedže i Filipa Rudana, a Ida se sjetila Dušana Bućana.

''Ja mislim da je to po lijepom vokalu i po pjevanju Filip Dizdar'', dao je novi prijedlog Borko. Na pozornici je već bila elegantna Dalmatinka. ''Dalmatinki je ljubav sve u životu. Onaj kojeg volim moj je prijatelj i srodna duša'', otkrila je o sebi Dalmatinka pa izvela hit grupe Riva 'Rock Me'.

''Pola zemlje misli da je ovo Emilija Kokić i onda Dalmatinka dođe i otpjeva njezinu pjesmu! Jel to neka zavrzlama da nas odvedeš u krivom smjeru?'' zbunjeni su bili detektivi. ''Emilija jedan kroz jedan'', uvjerena je bila Antonija Mandić. Borko je smatrao da je ispod Maja Bajamić, a Enis Natali Dizdar.

Za kraj večeri publiku je na noge podigao užareni nastup Ajkule Drakule koji je, uz koreografiju navijačica, izveo navijačku 'Dinamo ja volim'. ''Livaja nije sto posto'', našalio se Enis. ''Izluđuje me ova maska, skoro jednako kao Torpedo. Ovo bi vrlo lako mogao biti Zoran Šprajc'', kazala je Antonija Mandić.

'Iako sam Ajkula, više volim planine od mora'

''Iako sam Ajkula, više volim planine od mora'', dodao je još jedan trag o sebi Ajkula.

Enis je predložio Tarika Filipovića, Ida Đelu Hadžiselimovića, a Borko sve nasmijao idejom da je Ajkula Goran Karan. Nakon ovog moćnog troboja, publika je dala svoj sud – dalje idu Dalmatinka i Ajkula Drakula!

Antoniji Blaće na pozornici su se pridružili Tintilinić, Torpedo i Slatkač, tri maske od kojih samo dvije prolaze dalje, dok jedna ispada iz showa.

U zadnjem glasanju večeri tijesno je odlučeno kako show večeras zauvijek napušta – Tintilinić!

''Zbilja je užitak bio gledati svaki nastup Tintilinića, tko god to bio!'' složio se žiri. Uz pljesak i odobravanje publike, Tintilinić je polako skidao svoju glavu, a ispod se uistinu nalazila Ella Dvornik.

''Bok svima! Napokon mogu pričati! Ovo je bilo predobro! Jedino moja mama nije znala da sam ja Tintilinić!'' otkrila je uzbuđena Ella, dodavši šaljivo da je sve koji su je ispitivali je li u showu jednostavno – ignorirala.

''Imaš sve moguće kvalitete da se baviš pjevanjem malo ozbiljnije'', poručila joj je Ida, a Ella je još jednom za kraj otpjevala 'Dance With Somebody'.