Edo i dalje želi otkriti istinu o Olgi, ali Marta nastavlja prijetiti

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije "Sjene prošlosti".

Ana odluči ispitati Šimuna o problemima u firmi za koje vjeruje da postoje, a iako joj on ne otkrije detalje, daje joj dovoljno razloga da se ozbiljno zabrine. Unatoč tomu, posao je njezin bijeg od privatnih problema i nastavlja sve oduševljavati svojim pregovaračkim sposobnostima.

Nakon što je uspješno ignorirao njezine pozive, Marta se odlučuje na idući korak pa posjećuje Edu i zaprijeti mu da ne otkriva detalje o 2004. godini, no on od svog plana ne misli odustati.

Foto: RTL

Iako poljuljana, Marta ima novi plan. Odluči organizirati wellness-vikend za sebe, Šimuna, Paulu i Tomu. Njih dvojica isprva se bune, no na kraju ipak pristanu udovoljiti svojim suprugama.

Marta i Paula za ručkom im odluče predstaviti svoju verziju događaja iz mladosti te Olgu i Edu predstaviti kao negativce, no Šimunu se stvari ne čine tako logičnima pa krene kopati.

Još jedan nenadan Martin posjet Edi mogao bi ipak okrenuti sve!

Čime mu je to zaprijetila i kako će on reagirati, pokazat će nova epizoda serije "Sjene prošlosti", večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u od ponedjeljka u 20:15

