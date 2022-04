Treća emisija desete sezone emisije Zvijezde pjevaju, nakon prošlotjedne pauze, donijela je privremene promjene. Umjesto mentorice Gine Damjanović s Markom Braićem nastupila je Lara Antić Prskalo koje je prošlu emisiju napustila sa Antunom Ponošom. Gina je s Markom pripremala pjesmu, ali ju je u nastupu uživo samo večeras zamijenila Lara. Isto se dogodilo i s članicom žirija, Danijelom Martinović, koju je u ovoj emisiji zamijenio, privremeno, producent i glazbenik Nikša Bratoš.

"Nadajmo se da je prošla subota bila posljednji put da je zločesti virus spriječio bilo što", rekao je Duško uz Barbarine isprike što emisije nije bilo prošloga tjedna. Natjecatelji, sedam preostalih parova, spremno su čekali svoje nastupe uživo uz glazbenu pratnju banda Zvijezde sviraju, a žanrovi u kojima su se večeras okušali su pop i rock.

Maja i Stjepan

Prvi su nastupili voditeljica Maja Ciglenečki i mentor Stjepan Lach predstavljajući se s rock pjesmom „Use Somebody“ koju u originalu izvodi američki rock sastav Kings of Leon. Član žirija Marko Tolja rekao je da Maja vokalno nije rokerica i više joj leži country, ali smatra da se bolje snašla nego u prošloj emisiji.



"Kad sam vidio naslov pjesme, nisam mislio da će biti tako, ali bilo je bolje nego prošli put", rekao je Tolja. Zorica je zadovoljna što je Maja napokon pustila glas i „otvorila se“.



"Dobro si to napravila. I kao duet je ovo dobro uspjelo, čini mi se". Jurica smatra kako Maji energije nije falilo.



"Za rock pjesmu to je bitan sastojak. Rezultat je dobar".

Samo za ovu emisiju pridruženi član Nikša Bratoš poručio je: "Znam da ste navikli na blagonaklone komentare – ovo neće biti ta večer. Ovo nije pjesma za duet, malo je više bio podređen Stjepanu. Bilo je preduboko za njen vokal. Falilo je malo više strasti, ali napredujemo u odnosu na prošli put". Za svoj su nastup ukupno dobili 28 bodova.

Marko i Lara

Za večerašnji nastup Marka Braića pripremala je njegova mentorica Gina Damjanović, ali je na pozornici Zvijezde pjevaju s njim nastupila Lara. Pred njima je bio težak zadatak jer su Marko i Gina prošlu emisiju dobili najviše ocjene žirija, pa se postavilo pitanje mogu li to ponovno. Izveli su pop pjesmu „Još jednom“ dubrovačke grupe Silente.

Zorica Kondža poručila im je da im je nastup bio pozitivno „bezobrazan“.



"Ponašao si se kao pravi profesionalac", rekla je Marku. Marko Tolja uvjeren je kako Marko kako neće ispasti iz showa.



"Otpočetka si odličan. Tražio sam ti krivi ton, ali nisam ga našao. Točniji si od 70 posto naših pjevača. Bit ću strog prema tebi jer znam da možeš više. Radi na tome da budeš bolji i samo nebo ti je granica", poručio je Marku.



Svojom su izvedbom zaradili ukupno 34 boda.

Robert i Mario

Muški natjecateljski par, Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca, za večeras su izabrali rock pjesmu Psihomodo Popa pod naslovom „Mila“. Iz žirija Nikša Bratoš poručio im je kako je u rocku od falša bitnija strast i dojam.

"Vaš dojam je bio sjajan, iskoristili ste svoje dvije minute da ljude zabavite. Bravo", kazao je Bratoš, dok je Jurica Pađen komentirao: 'Večeras vas ocjenjujem ne ušima, nego srcem. Moja kćer se zove Mila.'



Žiri im je dodijelio 34 boda.

Mila i Ivana

Pop pjesmom „Wrecking Ball“ koju u originalu izvodi Miley Cyrus predstavio se ženski natjecateljski duo komičarka Marina Orsag i mentorica Ivana Kindl.



Marko Tolja izvedbom je bio zadovoljan i rekao je Marini kako je otpočetka bila dobra. "Ima dijelova koji mi nisu sjeli, ali ima i onih koji su mi sjeli. Dobro si to otpjevala", rekao je.



Nikša Bratoš ženskom duu poručio je kako je pjesma koju su otpjevale zahtjevna čak i za profesionalce.



"Refren nije bio idealan, ali bilo je odlično", dodao je. Od žirija su dobile 32 boda.

Iva i Ivo

Kao peti par večeras su nastupili Iva Jerković i Ivo Amulić s rock pjesmom Bijelog dugmeta „Bitanga i princeza“.



Jurica Pađen iz žirija prokomentirao je kako smatra da rock baš nije nešto gdje su Iva i Ivo „doma“, a Zorica Kondža je rekla je kako je u dijelovima Ivina izvedba bila malo mlaka.



"Voljela bih da si bila malo divljija, ali sve skupa je dobro bilo", kazala je.

Njihovu izvedbu poznate pjesme žiri je ocijenio s ukupnim brojem od 30 bodova.

Areta i Goran

Areta Ćurković i Goran Bošković izveli su pop pjesmu pod naslovom „Još jednom“ skupine Meritas. Zorica im je rekla kako su riskirali s odabirom pjesme, ali da je Areta vidljivo unijela sve svoje emocije u pjesmu.

"Na taj način je i trebalo otpjevati", istaknula je. Marko Tolja bio je dirnut izvedbom i poručio im je: 'S emocijom ste nadoknadili apsolutno sve tehničke nedostatke'. Njihovu izvedbu žiri je ocijenio ukupnim brojem od 30 bodova.

Mario i Lu

Kao posljednji natjecateljski par večeras nastupili su Mario Kovač i Lu Jakelić s poznatom pjesmom „Džuli“ koju je svojedobno izvodio Danijel Popović i s kojom je nastupao na Eurosongu davne 1983. godine. Njihovu izvedbu komentirao je Nikša Bratoš rekavši kako se u nastupu vidjelo Marijevo scensko iskustvo.



"Dobro je, dok je Jurica Pađen poručio kako mu je izvedba bila simpatična. Za svoj nastup Mario i Lu dobili su ukupno 29 bodova.

Dok su gledatelji glasali u emisiji Zvijezde pjevaju nastupila je Konstrakta s pjesmom kojom će predstavljati Srbiju na Eurosongu ove godine, „In Corpore Sano“.



Nakon zbrojenih glasova žirija i publike s najmanje osvojenih ukupnih bodova daljnje natjecanje napustili su Mario i Lu, te su na kraju ponovno izveli svoju inačicu pjesme „Džuli“.