Đorđe Kukuljica o ulozi u seriji 'Sjene prošlosti': 'Pozitivac ili negativac? Gledatelji odlučuju'

Ove jeseni gledatelji RTL-a moći će pratiti napetu dramsku poslasticu "Sjene prošlosti", koja donosi uzbudljivu priču i osebujne likove koje je utjelovio niz sjajnih domaćih glumačkih imena.

Izvrsnu glumačku postavu predvode Jelena Perčin, Marina Fernandez, Ana Maras Harmander, Dajana Čuljak, Đorđe Kukuljica, Jasmin Mekić, Janko Rakoš, Matija Kačan, Arija Rizvić, Tena Nemet Brankov i Andrej Dojkić, a njima će se na setu pridružiti i brojni poznati domaći glumci u sporednim i gostujućim ulogama.

Foto: RTL

U fokusu dominantne žene

Okosnica ove intrigantne serije su životi i sudbine četiriju snažnih i dominantnih žena, Olge, Marte, Ane i Paule, sa svim njihovim usponima i padovima, obiteljskim problemima, prevarama, intrigama. Ljubav prema obitelji i bližnjima, ali i želja za osvetom, moći, manipulacijom, strahom od gubitka, sve su to spone koje ih spajaju, ali i razdvajaju.

Radnja serije počinje u prošlosti kada su četiri prijateljice još srednjoškolke, no nakon što Marta odluči da je došlo vrijeme da svrgnu Olgu s trona popularnosti, priprema joj okrutnu podvalu i njihovo se prijateljstvo raspada zauvijek mijenjajući Olgin život. Dvadeset godina kasnije, Olga se vraća u njihove živote i putevi četiri bivše prijateljice ponovno se isprepliću. Iako Olga želi nastaviti normalnim životom, suočena sa starim (ne)prijateljicama, u njoj se budi želja za naplatom starih neporavnatih računa koja će pokrenuti lavinu raznih, vrlo neočekivanih događaja, pa čak i ubojstva!

Pošteni profesor koji krije tajne

U ulozi srednjoškolskog profesora glavnih junakinja je Eduard kojeg igra priznati domaći kazališni, filmski i televizijski glumac Đorđe Kukuljica. Nakon groznih laži koje proširi Marta, njegova karijera, ali i život praktički su uništeni te iza sebe mora ostaviti sve ono što je godinama gradio.

No pošteni, mudri i staloženi Eduard neće dopustiti da optužbe iz prošlosti obilježe njegov život. Kad se Olga ponovno vrati u grad, spremna suočiti se sa starim ranama, upravo će on biti njezin glas razuma na putu osvete. No iza njegove smirene vanjštine, kriju se i tajne koje će izaći na vidjelo…

Foto: RTL

"Pozitivac ili negativac? Ja mislim da će tu ljudi, gledatelji, odlučiti tko je on. Ja to niti imam pravo, niti želim, niti sam ikad tako razmišljao. Svoj lik radiš kao da si ti i ti si za sebe sve…", kaže Kukuljica.

Prijateljstvo, tajne, ljubav, intrige, policijska istraga, obiteljske tragedije, poslovni izazovi, sraz prošlosti i sadašnjosti te četiri jake i dominantne žene u središtu – sve ove teme gledatelji će moći pratiti u novoj RTL-ovoj dramskoj poslastici.

"Žene vode glavnu riječ, pa mislim, kao i u životu, ne možemo sad pričati da to nije tako kad je", smije se Kukuljica.

Foto: RTL

"Sviđa mi se radnja, sviđa mi se zaplet i sviđa mi se što, zapravo, svi na setu imamo drugačije mišljenje o tome o čemu se radi u ovoj seriji. Ovo je nešto malo drugačije, ima tu svega, zbilja ima svega, to je miks svih mogućih žanrova, po meni, to mi se i sviđa. Ima tu i duhovitih stvari, čak sam sebe zateknem da neki put duhovitost neku kažem i onda nastane show, onda nastane pauza i smijanje na setu", dodaje.

A kako će laž iz prošlosti dugo čuvanu tajnu ponovno izvući na površinu te kako će se razvijati odnos Olge i Eduarda, pokazat će nova serija "Sjene prošlosti", ove jeseni na RTL-u.

