Nakon iznenadne nominacije chefa Toma Gretića, nakon što ponovno nije mogao zapamtiti jelovnik crvenih, Roko Ć. iduće je jutro bio spreman ispraviti pogrešku u kulinarskoj emisiji 'Hell's Kitchen' koju možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

S druge strane, plavci su u kuhinji mozgali što bi mogao biti idući izazov, a Tea je smatrala kako su od prošle večere svi u timu malo opušteniji.

''Sad ću biti zločesta, netko tko nam je stvarao nervozu je otišao u drugi tim, trebali bismo to iskoristiti'', komentirala je Lucija Marjanu, a Tea se složila.

Novi zadatak za timove

U kuhinji je timove već čekao chef Gretić s novim zadatkom, no prije svega, Roko Ć. morao je odraditi kazneni zadatak i izreferirati jelovnik crvenih. Ovaj put to je uspio i zaradio pljesak okupljenih. Timove je očekivala nova zabavna igra pogađanja. Po jedan glasnogovornik iz svakog tima trebao je navigirati ostale i objašnjavati im opisno kako bi, s povezom na očima, uspjeli pogoditi o kojoj je namirnici riječ.

Plavci su vrlo brzo za glasnogovornicu odabrali Luciju koja zadovoljstvo nije krila, a crveni su se odlučili za Dominika. Plavi tim bio je prvi. Iako su uspješno pogodili celer, limetu i krumpir, glasnogovornica Lucija nije baš bila sigurna u sebe pa je dragocjeno vrijeme nekoliko puta iscurilo.

''Lucija, imaš li i ti povez?'' Marko se zapitao. ''Malo je kiksala sad kad je trebala pričati i izraziti se'', Josip je komentirao, ''Nismo baš bili zadovoljni''. No to nije bilo sve. Plavci su s povezom na očima morali sa stola uzeti namirnice, pomirisati ih, opipati i odabrati one s kojima će danas kuhati. Najnezadovoljniji plavi su bili s ananasom i kruškom te su već mozgali kako ih ukomponirati.

Crveni osvojili četiri boda

Uslijedili su crveni. Dominik je u samo nekoliko riječi uspio objasniti svojima te su brzo skupili četiri boda. Zatim je krenuo odabir namirnica, a svi su bili zadovoljni odabranim. Crveni tim pobijedio je u izazovu s četiri osvojena boda u pogađanju te je imao pet minuta više vremena za kuhanje još jednog vegetarijanskog jela. ''Sve namirnice koje ste odabrali moraju se naći na svakom tanjuru, ali svatko radi svoj tanjur'', obavijestio ih je chef.

Crveni su prvi krenuli u pripremanje, a plavci su za to vrijeme mozgali kako ukomponirati ananas. ''Bit će zanimljivih tanjura, ali i vjerojatno jako zbunjujućih i teško probavljivih'', komentirali su međusobno Ivan Vrbanec i Tom Gretić gledajući pripremu.

Povrće i voće sjeckalo se, pirjalo i blendalo, no na kraju je rijetko tko bio zadovoljan svojim tanjurom. U jurnjavi do passa Marko je zakasnio pa svoj tanjur više nije smio staviti među ostale.

''Jednostavno krivi tajming. U zadnjoj minuti sam išao po tanjur, što nije dosta vremena'', požalio se, no priznao je krivicu. A iako je svoj tanjur donijela na vrijeme, Tea ga nije stavila na pass nego ispod. ''Ne, skidaj tanjur, rekli smo na pass'', ljutit je bio chef. ''Nisam ga namjerno stavila ispod, ali čak i živa sreća - jer je to kriminalno loše. Nemam komentara za samu sebe'', pravdala se Tea.

Josip je tek nakon posluživanja shvatio da je na tanjur zaboravio dodati mrkvu i ciklu pa je i on bio nezadovoljan. ''Tko god zakasni, dobiva nominaciju. Mislim da se neki izvlače na taj način. Kao, neću ja predati ili će me moji isključiti. Nije u redu'', chef je bio ozbiljan te rekao kako crveni vode u startu 2:0 zbog pogrešaka Tee i Marka. ''Pere me grižnja savjesti, žao mi je'', rekao je Marko.

Crveni Roko K. i Marjana nosili su svoje tanjure samo na kušanje jer su bodove već dobili. Marjana je poslužila steak od seitana s limetom, za prilog mrkvu, celer, krumpir i đumbir, no chef nije bio nimalo impresioniran.

Roko K. poslužio je svoju verziju mini woka s mrkvom i curryjem, na posteljici od tofua, uz kremu od celera i krumpira te povrtni beurre blanc. Jelo je chefu bilo nezačinjeno, a salata je bila prekisela. ''Šteta, ti me uvijek oduševiš čistom prezentacijom'', malo ga je kritizirao.

Lucija i Vehid nosili su svoje tanjure. Lucija je poslužila umak od krumpira, mrkve i kruške a la curry, grilani ananas, cvjetaču na smeđem maslacu, kuhanu ciklu i ljutu salatu s habanero papričicom. ''Ovo je interesantno, ali se jako osjeti po kurkumi'', kazao je Gretić.

Vehid je donio steak od seitana, povrće i kremu od korabe, mrkve i celera, ukiseljenu kelerabu i umak od đumbira i limete na bazi krumpira. ''Ultra slano'', chef je kazao, a Vehid se pokušao opravdati, no Lucija je dobila bod.

'Sve lađe su mi potonule'

Sara i Josip su već bili na pozicijama. Sara je pripremila steak od celera, ukiseljenu korabicu, majonezu od korabice i kremu od krumpira. Steak od celera bio je pretvrd, a chefu se u jelu pretjerano osjetilo i brašno. Josipu je chef odmah zamjerio nedostatak mrkve i cikle na tanjuru koje je zaboravio servirati pa njegovo jelo chef nije ni kušao. ''Bez bodova'', rekao je oboma i rezultat je tako ostao 2:1.

''Sve lađe su mi potonule. Napokon kad je bio moj moment, samo sam ga bacio u vodu. Potonuo sam skupa s brodom'', rekao je vegan Josip koji se ovaj tjedan želio posebno dokazati, a njegovu nesmotrenost zamjerili su mu i ostali članovi tima.

Tomislav i Roko stigli su pred chefa. Roko Ć. servirao je na podlozi od korabice i celera kremu od krumpira i đumbira i limete, pečenu mrkvu i ciklu. Tomislav je poslužio salatu od kruške, mrkve i ananasa, krumpir i cvjetaču u panko mrvicama, steak od cikle i ukiseljeni svježi krastavac. ''Ova cikla je na granici da je sirova. Nije loše. Bod za plave'', rekao je chef.

Zatim su došli Domagoj i Chiara, koja je pripremila steak od celera i cikle, kremu od krumpira, mrkve i đumbira te ukiseljenu korabu. ''Nije ti to loše, Chiara, fali malo soli'', zadovoljno je rekao Gretić.

Domagoj je predstavio svoje jelo – steak od cvjetače deglaziran sokom od ananasa, kockice od kruške, kremu od mrkve i ružmarina te kratko kuhani krumpir u smeđem maslacu. ''Zbrda-zdola, ima toliko okusa. Dovoljno ste dobri da nitko ne dobije bod'', chef se nije mogao odlučiti.

Mauro i Dominik bili su posljednji i svatko od njih mogao je donijeti pobjednički bod svojima. Mauro je poslužio cvjetaču kuhanu s ciklom u vodi, kremu od mrkve i krumpir te jalapeño papričice, trakice kruške u jabučnom octu i šećeru. ''Super, sjajno, interesantno, ali nema soli. Kako?!'' Gretić je bio nezadovoljan, a Mauro se branio da nije želio pretjerati pa pokvariti jelo.

Dominik je predstavio tofu steak mariniran s đumbirom, limetom, korijanderom i sojom, kroket od krumpira, bilja i ovčjeg sira, ukiseljenu korabicu i ciklu te kremu od mrkve, celera i korabe.

Foto: RTL Foto: RTL

Pobjeda crvenog tima

''Trnci u cijelom tijelu - sad samo čekate'', rekao je Dominik koji nije mogao sakriti svoju nervozu. ''Jako, jako lijepo. Profilirani okusi, sve na svome mjestu. Super, nema greške'', rekao je chef s osmijehom na licu i crvenima dodijelio pobjednički bod.

Gubitnički tim je za kaznu morao početi raditi pripremu za sutrašnju večeru, i za svoj i za crveni tim. Crveni su, pak, nagrađeni s nekoliko sati gledanja filmova, dočekali nagradu s osmijehom.

''Crveni tim je pobijedio, ali neka ne budu baš toliko zadovoljni. Naša dva jela koja nismo imali, donijela su im bod i na kraju su imali samo jedno jelo koje je ocijenjeno od njih sedam, tako da ne znam koliko im je to velika pobjeda'', rekla je Lucija.

Tijekom pripreme, članove plavaca naživcirao je Josip koji nije slušao njihove savjete već je radio po svome, a Lucija nije propustila priliku iskomentirati cijelu situaciju. ''Najneuredniji je od svih nas, sve ostavlja. Njegovo je uvijek ono desno od špahera. Sve što vidiš, to su njegove tećice. Kako što napravi, tako ostavi. Ima ženu, neka ga preodgaja'', zaključila je.

