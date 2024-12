Davorka o svojoj transformaciji i problemima sa zdravljem: 'Treba to osjetiti, najlakše je osuđivati'

Davorka Roginek (35) u show ''Život na vagi'' čije propuštene epizode pratimo na platformi Voyo, ušla je sa 137,7 kilograma. Bivša kandidatkinja osme sezone sada teži 80,2 kilograma što je 57,5 kilograma manje, a za RTL.hr rekla je što misli o svojem rezultatu te se osvrnula i na probleme sa zdravljem s kojima se nosila tijekom sudjelovanja u emisiji.

"Naravno da mi je drago. Ovo sam nova ja, ono što sam ja htjela biti. Ovo je nova verzija mene i nadam se da će tako i ostati. Nisam razmišljala da ću tako daleko dogurati, ali jako sam ponosna s obzirom na sve poteškoće koje sam imala u showu. Proći ovaj cijeli proces, uz sve bolove, nije mi bilo jednostavno. Od trećeg tjedna u showu skroz do kraja trpjela sam jake bolove. I nakon izlaska iz showa. Tu je protruzija diska i išijas. Bile su tu razno razne fizikalne terapije, teško mi je bilo hodati i trenirati. Treba to osjetiti jer je lakše osuđivati nego razumjeti", zaključila je i dodala:

"Bilo je izazovno i psihički i fizički. Želiš nešto postići, a ne možeš zbog ozljede. Velika je to psihička borba, ali jako sam zadovoljna. Moji su također jako ponosni i zadovoljni. Ne prepoznaju me, to je velika promjena. Stvarno im je jako drago, svi su uz mene, muž, djeca, roditelji. Imam veliku podršku."

Foto: RTL

'Čeka nas operacija'

Ipak, kod kuće ju čeka more problema koji su vezani za zdravlje njezine djece.

"Oko djece su se zakomplicirale stvari. Čeka nas operacija s mlađim sinom, stariji je na pola puta jer mu je kralježnica u lošem stanju. Vidjet ćemo kroz neko vrijeme hoće li se to ispraviti ili će i on morati na operaciju", rekla je za RTL.hr.

