Profesionalni kuhar Davorin Baranja ugostio je protukandidate drugog dana "Večere za 5 na selu". U goste su mu stigli savjetnica u osiguranju Tea Kocjančić, studentica Nives Perica, specijalizant javne uprave Vedran Miletić te umirovljenica Ljubica Popović. Slovenac koji živi i radi u Splitu spravio je večeru od zanimljivih namirnica - na popisu su se našli teleći biftek, baby kukuruz, batat, grašak, vrhnje za kuhanje i čokolada. Za svoju večeru dobio je 36 bodova, a oduševio je predjelo i glavnim jelom te pozitivnom atmosferom.

Davorin je svoju večeru isplanirao u znaku mesa. Za predjelo je odlučio poslužiti tatar biftek, kao glavno jelo predstavio je ekipi teleći biftek te čokoladni užitak za kraj. Predjelo je nazvao "Čarobni užitak", a ekipa je imala raznolike komentare na naziv. Tea je poželjela upravo tatar biftek, kojeg je za to vrijeme domaćin i spremao u svom domu. Tijekom priprave predjela otkrio je da je svojedobno sudjelovao u sličnom showu i u rodnoj Sloveniji, no sve to nije mu pomoglo da nema treme.

"S obzirom na to da već 25 godina kuham samo vegetarijansku hranu, ali nisam isključiva, uvijek poštujem domaćina. No, u mojoj kući se ne kuha meso niti išta mesnog podrijetla", ispričala je Ljubica. Tatar biftek nije svima baš sjeo kao ideja, no Davorin je marljivo radio na svojoj mesnoj rapsodiji. Nakon predjela, bacio se na "Čarobni poljubac" - desert.

"Kolačić, torta, čokoladni mousse", procijenila je po nazivu deserta Tea. Posljednje čega se Davorin prihvatio bilo je glavno jelo - "Slovenski gušt". "Iskreno, nadam se da će biti gušt, nadao sam se da će neko jelo nositi naziv 'gušt'", komentirao je Vedran. "Biftek je škakljiva namirnica, dosta je riskirao", komentirala je Tea prije negoli se ekipa zaputila kombijem prema Davorinovom domu.

Goste je oduševilo predjelo i glavno jelo

Ekipa je u kombiju bila dobro raspoložena, a odmah su se bacili i na komentiranje Dadove treme. "Ima sigurno tremu, ali ok. On to može, ipak je profesionalac", rekao je Vedran. "Mislim da je zvrkasta osoba. Više od svih je pričao da smo dobra ekipa i da je baš radostan", dodala je Ljubica. "Veselim se da vidim kako će on to lijepo napraviti", dodala je Tea. Davorin je protukandidate dočekao na svom balkonu, gdje je upriličio atmosferu za aperitiv. Ponudio je domaći orahovac, prošek, višnjevac i sok za Vedrana. "Bio je radostan čim nas je vidio pa se i opustio", otkrila je Tea. "Odabrala sam orahovac i bio je jako dobar", komentirala je aperitiv Nives.

Uslijedio je odlazak na blagovanje, a tim povodom Davorin je ekipi poslužio predjelo "Čarobni užitak". Tatar biftek stigao je na stol, a ekipu je zanimalo malo više podataka o predjelu. Začinio ga je sa začinskim maslacem i svojim tajnim začinom, a dekorirao bogumilom - cvijetom koji obožava. "Izgledalo je stvarno top", komentirao je Vedran izgled predjela. "Fantastično, imala sam osjećaj da sam došla u neki restoran", nadovezala se Nives.

Ljubica, pak, nije bila sklona kušati sirovo meso. "Točkice su jako ukusne i ljute", komentirale su dame. Nives je točkice pohvalila, a složio se s njom Vedran. "Predjelo famozno, vratilo me u djetinjstvo, vizualno predivno, okusom savršeno. Nadam se da ću ga ponovno jesti", komentirala je Tea predjelo.

Nakon predjela, glavno jelo je stiglo na stol - "Slovenski gušt" (na dalmatinski način). Pečeni biftek s povrćem oduševio je kandidate izgledom. "Ispekao si savršeno, meni je deset", komentirala je Ljubica. Usto, na stolu je ekipu dočekao i zamjenski kruh koji mu je susjeda Nada ispekla za "Večeru za 5 na selu". "Batat je bio fenomenalan, tako da je dobro napravio, famozno", dodala je Tea, a velike pohvale imala je i Nives na račun Davorina. "Biftek je bio odličan, ostavila sam malo iz pristojnosti, ali mogla sam i to pojesti. "Meso je bilo u redu, pire od batata, kukuruz… Bilo mi je dovoljno i lijepo za nepce", zaključio je Vedran.

Kupio je desert

Svoju večeru Davorin je zaključio predstavljanjem "Čarobnog poljupca", čokoladnog deserta. "Desert je izgledao u redu, ali sam ga prepoznao, da znam odakle je, ali nisam htio pitati dok ne kaže jer je rekao da ima jednu priču", najavio je Vedran tim riječima Davorinovu priču o neuspjelom desertu. "Nažalost, ono što sam htio napraviti nije uspjelo, nisam htio to poslužiti jer ne bih želio da netko završi na hitnoj pa sam smislio plan B, od srca mi je žao što nije uspjelo", ispričao je Davorin.

"S desertom se dogodila jedna situacija koja nije smjela, krema se nije stisnula kako je trebala pa desert nisam poslužio", ispričao je domaćin. Desert je stoga kupio. Kompenzirao je to time što je bio dobar domaćin.

"Desert je izgledao dobro, ali Dado ga nije pripremio", komentirala je Nives situaciju. Neuspjeli desert je posvetio svojoj velikoj ljubavi. "Jednu stvar treba reći, on je kuhar, napravio je predjelo i glavno jelo perfektno. Nije slastičar", zaključila je Tea. Davorin je objasnio da nije želio da nekome pozli zbog jaja u neuspjelom desertu. "Kliknuli smo kao da se znamo ne znam koliko", o domaćinu je otkrila Ljubica. On je lijepe riječi uzvratio i rekao da mu je Ljubica favoritkinja tjedna!

Nakon deserta, ekipa je dobila poklone, a u njemu su bili cvijeće i maslinovo ulje. Kao iznenađenje je stigla glazba, harmonika, koja je Ljubici bila kec na desetku. "Ukupni dojam je bio super, atmosfera je bila dobra, Dado je bio veseo i nasmijan, a večera odlična. Večera je odlično prošla", komentirala je Nives. "Energija, trud, zalaganje, prezentacija, smatram da je zadovoljio u svakom pogledu", rekla je Ljubica. U konačnici je Davorin za svoju večeru dobio 36 bodova, domaćinu je Ljubica jedina dala 10 bodova. Iako nije prešao u vodstvo, večeru je završio u sjajnom raspoloženju.

A kako će se Nives sutra snaći kao domaćica, pogledajte u novim epizodama "Večere za 5 na selu" od 20:15 na RTL-u!