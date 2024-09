Danas netko odlazi, a Nina želi da to bude ona: 'Previše patim za svojima i ne mogu izdržati'

Prošli su ciklus u "Životu na vagi" obilježile ozljede, plavci imaju imunitet dok treneri i medicinski tim ne odluče suprotno, a crni tim, Larisa i Tomislav, nemaju više rastući kilogram jer su na prošlom vaganju iskoristili tri kilograma prednosti. Sada crveni tim, Esmir i Antonio imaju tri kilograma prednosti na vaganju zbog pobjede u velikom izazovu.

Foto: RTL

"Pa i da odem doma, znam da ću nastaviti odrađivati sve što sam u ova četiri tjedna naučila jer sam dosta toga usvojila“, rekla je Larisa, a Tomislav nastavio: „Na svakom sam treningu dao maksimalnu energiju koju sam mogao dati a da si ujedno ne naštetim."

Foto: RTL

Antonio je bio sretan što su Esmir i on sigurni na današnjem vaganju, koje neće biti jednostavno zato što će i danas netko napustiti show i svoj put nastaviti kod kuće. Kandidati će se boriti protiv 'žute dvojke', što znači da su od ispadanja sigurni timovi koji imaju ukupni zajednički rezultat izgubljene tjelesne mase dva posto ili bolji. Ako svi budu imali bolji rezultat od dva posto, u eliminaciju ulazi tim s najlošijim rezultatom.

Foto: RTL

"Bit će zanimljivo s obzirom na to koliko su neki ozlijeđeni i koliko su neki možda manje radili, čini mi se da bi dosta ekipe moglo biti ispod tih dva posto. Ali to je faktor iznenađenja, vidjet ćemo", rekla je Mirna.

"Još uvijek imam nadu da ćemo opstati. Za svaki slučaj da nećemo, netko će ići doma i ako slučajno ja ispadnem, neću biti tužna. Euforična sam i stvarno se dobro osjećam", rekla je Davorka i dodala: "Jako je važna psiha u ovom cijelom procesu jer smo ovdje u izolaciji. Sada sve više širom otvaram oči i vidim kako je glava najbitnija za ovaj proces."

Foto: RTL

Ivica kaže da ga bolno koljeno nije pokolebalo, ali da je u jednom trenutku želio otići kući, no na kraju je rekao: "Stisnuo sam zube i idemo dalje! Kad pogledam sliku svoje djece, odmah mi dođe na pamet što sam obećao i neću prekršiti to obećanje. Ne bi bilo lijepo prema djeci da ne ispunim nešto što sam obećao." Priznaje kako jednom tjedno pomisli na odlazak kući, no Tonka kaže da nijednom nije pomislila na odustajanje. "Imam motivacije, želju da smršavim… Mislim ima trenutaka kad mi se ne da trenirati, ali želim to nadvladati, ne želim odustati, i to je to", objasnila je.

I dok su neki fokusirani na svoj cilj i trude se ne razmišljati previše o svojima kod kuće jer znaju da su dobro - Nina želi "Život na vagi" nastaviti od kuće.

"Previše patim za svojima i ne mogu to izdržati", priznala je Solinjanka, a hoće li to stvarno biti - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već danas na platformi Voyo.

