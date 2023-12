Politička reporterka s bogatim novinarskim iskustvom i voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret za net.hr otkrila je kako će provesti nadolazeće blagdane. Kako posao novinara ne prestaje ni kada je Božić u pitanju, Damiru je ove godine dopalo da za Božić radi.

"Božić mi je ove godine radni tako da ću dan provesti s RTL-ovom obitelji, a večer s pravom obitelji. Staru godinu planiram propisno ispratiti u društvu prijatelja u Zagrebu, a onda s društvom iz Splita idemo nekoliko dana na Bled," otkrila je voditeljica te otkrila kako će izgledati njezin blagdanski meni.

"Volim klasiku; moja mama radi najbolji bakalar, za to se priprema već danima pa je Badnjak kod nje; bakalar na bijelo i crveno i inćuni. Na Božić je već par godina patka zamijenila puricu, pa ćemo tako i ove godine, a do Nove godine više mi svega bude previše pa ću to tek vidjeti."

'Stan mi svijetli od početka prosinca'

Foto: Screenshot RTL Foto: Screenshot RTL

Otkrila je i kakva je po pitanju dekoriranja svog doma za blagdane.

"Volim božićni duh tako da mi stan svijetli od početka prosinca, ali kićenje bora je na rasporedu tek na Badnjak. To mi je ostalo kao navika dok sam ja bila dijete, iako sam popustila svojoj kćeri par puta jer nije mogla izdržati do Badnjaka. Zasada se još držim", kaže Gregoret.

Nije željela otkriti što je poželjela dobiti pod bor. Boji se, kaže, da joj se neće ostvariti ako je podijeli sa svijetom, no novogodišnja je vrlo jasna: "Više smijeha, veselja i dobrih vijesti. I da, zdravlja jer bez toga sve pada u vodu."

Isto želi i gledateljima RTL-a i čitateljima net.hr-a: "Želim svima manje problema i više pozitivnog duha, i prema sebi i prema drugima. Ono loše ostavite u godini na izmaku i dajte šansu Novoj, vjerujem još boljoj godini!"

