Osam bodova dala joj je Marija, kojoj se nije svidjelo glavno jelo, a ni desert. Devet bodova dobila je od Maje, a deset od Nade. Unatoč tome što mu je Tanja draga i što nije bio toliko kritičan, Gordan je Tanji udijelio pet bodova. "Svidio mi se dizajn, no najveći dio su bile gotove namirnice, nije se moglo vidjeti kulinarske sposobnosti i vještine ni u čemu osim desertu", objasnio je Gordan.

Pripravu večere Tanja je započela desertom naziva 'Destrukcija'. Ekipu naziv nije ni na što asocirao, no Marija je prognozirala da će se u desertu naći jabuke i brusnice. Tanja je za desert spravila dekonstruirani štrudl od jabuka - kao hommage njezinoj rodnoj Češkoj. Uslijedila je priprava predjela - 'Sarmice'. Radilo se o hladnom predjelu s kuhanom šunkom, rižom, paprikom te majonezom. 'Slatko-slana kombinacija' posljednje je i glavno jelo koje je Tanja spravila za svoje goste. Krumpiri, brusnice, mljeveno meso - kombinacija je kojom je Tanja probala osvojiti svoje goste.

Goste je dočekala prigodnim aperitivima - šljivovicu, orahovac i rakiju od marelice iz Češke. "Domaćica mi se činila opuštenom i veselom", komentirala je Nada. "Jako me iznenadio glazbeni doček, super je to izvela", dodala je Marija. "Malo je rakija bila ljuća, ali razbilo se s marelicom", zaključila je Nada. Uz piće, Tanja je ekipi za doček priredila i iznenađenje s glazbenikom koji im je zasvirao uoči odlaska na blagovanje.

Predjelo 'Sarmice' prvo je stiglo pred ekipu. Nakon zdravice, Tanja je predstavila predjelo. "Bilo je dosta boja na tanjuru, izgledalo je dosta lijepo, domaćica je to baš lijepo posložila", komentirala je Maja. Gordan se, pak, nadao da će za predjelo biti prava sarma, no pohvalio je predjelo i rekao da ga je Tanja ugodno iznenadila. "Kontradiktoran je Gordan, rekao je da ne voli češka jela i da su mu bljutava", razotkrila je Gordana Nada. A Marija je dodala i da Gordan favorizira Tanju. "Okus predjela je bio fenomenalan, stvarno nešto novo što nisam dosad probala. Ugodno me iznenadilo", zaključila je, pak, Marija o predjelu.

Uslijedilo je glavno jelo 'Slatko-slana kombinacija'. "Izgled glavnog jela mi se nije svidio, okruglice su djelovale prepečene, a krumpir previše blijed", komentirala je glavno jelo Maja. "Neprivlačno, nisam imala želju probati", složila se Marija, kojoj se glavno jelo nije svidjelo. "Slatko-slana kombinacija mi je odgovarala za početak, kasnije sam odvojila brusnice i najela se okruglica i krumpira", zaključila je Nada. "Moja nepca ne mogu podnijeti krumpir", svima je na večeri otkrio Gordan.

Desert je stigao kao dekonstruirana štrudla. "Izgled deserta mi je bio smućkan, malo ovako - malo onako", komentirao je Gordan. "Mislim da se Gordan trudi biti šaljivdžija, Tanja kao domaćica je njegov favorit od samog početka, mislim da je pripremio svoj scenarij i odredio Tanju kao pobjednika", zaključila je Nada o večeri kod Tanje.

Za kraj - Tanja je ekipi udijelila prigodne poklone - domaći med i medicu, a potom je još jednom svima nazdravila. Opuštena večera završila je u veselijem tonu negoli prve dvije.

