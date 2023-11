Današnja epizoda 'Života na vagi' koji gledamo na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, počela je Marselinim rođendanom, a završila pobjedom crvenog tima u najtežem izazovu dosad.

Marselin rođendan

Nina je odlučila Marseli prirediti proslavu rođendana, Silvija joj je napravila zdravu tortu, a crveni i plavi tim naposljetku su skupa puhali balone iako su plavci slučajno doznali za proslavu jer i dalje timovi nisu u dobrim odnosima.

Marsela je bila ugodno iznenađena, ali Goran smatra da nije bila u potpunosti sretna jer je muči situacija u kući. Marsela i Nina odlučile su se preseliti u drugu sobu kako bi se udaljile od plavog tima.

Povratak vježbanju

Kapetani oba tima uvidjeli su da tako dalje ne ide i pokušali naći rješenje, a Goran je zaključio: „Nitko tu nije ispravan i ne vidim razlog da bude ovakva napetost, svi smo došli s istim ciljem i istim problemom.“ Kasnije su odlučili izbaciti svu nezdravu hranu i piće i komentirali da nisu bili svjesni koliko je toga nestalo otkako im je hladnjak stigao.

Poslije su imali prvi trening devetog ciklusa i tako se, nakon silnog hodanja, napokon vratili uobičajenim vježbama, čemu su se veselili i crveni i plavi tim.

Marseli i Silviji svidjelo se uvođenje vježbi s boksačkom vrećom - Silvija je odradila odličan trening i priznala kako se vidi u finalu dok se Nina borila na treningu jer je bila iscrpljena i sve više joj nedostaje obitelj.

Edo je Nini, kako bi je motivirao, pustio zvukove sinjske alke koji su je dirnuli do suza i dali joj snage za nastavak treninga.

Motivacija za boljim rezultatom

Plavci su isto bili motivirani za trening. Martin je priznao da ga muči situacija u kući, no da ga vraćanje Marsele u crveni tim, kao i odlazak Nine, motivira da ostvari što bolji rezultat i ne odustane iako ga boli rame.

Jure je također motiviran, posebno nakon susreta s obitelji.

„Vidio sam koliko žena vjeruje u mene i ne smijem stati jer je vrijeme da počnem vjerovati u sebe. Idemo preko boli, preko žuljeva, preko svih mogućih upala i nećemo stati“, rekao je, dok Marie, unatoč Mirninim pohvalama i dobro odrađenom treningu, ne misli da će stići do finala jer joj nedostaje obitelj i smeta joj situacija u kući.

No bez obzira na neka nezadovoljstva, Mirna je primijetila da su plavci zavoljeli vježbanje. „Možda vam je teško doći, ali imam osjećaj da ste postali ovisni o treninzima“, ponosno je rekla.

Poslije je povela Dajanu na privatni sat boksa kako bi izbacila iz sebe sve negativno, a Edo je Šepića poveo na planinarenje.

Iznenađenje

No, iznenađenjima nije bio kraj jer su Dajanu došle posjetiti sestra i prijateljice, a Šepića je dočekala supruga. Oboje su dirnuli susreti s bližnjima, a ujedno su ih motivirali i za nastavak natjecanja.

„Imam osjećaj da mogu pomaknuti planine, sad ću davati sve od sebe! Idući je izazov moj sto posto, nema mi sad kraja, snaga i motiv sad su na vrhuncu,“ rekao je Šepić.

Novi izazov

Uslijedio je novi veliki izazov. Treneri su kandidate doveli pred šljunčano brdo u kamenolomu, gdje je bilo postavljeno po šest girji koje su kandidati, penjući se na brdo jedan po jedan i uzimajući svatko samo jednu girju, morali objesiti na stalak na vrhu brda. Pobjedu odnosi tim koji prvi objesi sve girje na stalak na vrhu brda, a nagrada je dva kilograma prednosti na idućem vaganju.

U plavom timu bila su četiri sudionika; Marie nije željela sudjelovati jer se boji visine, Kruno ima ozljedu ramena, a u crvenom pet - Marsela nije željela riskirati da joj više ozlijedi svoje problematično koljeno. Kako je bilo šest girji u izazovu i svatko pri usponu može ponijeti samo jednu, plavci su se dogovorili da će se Jure i Pero dvaput penjati na brdo, a za crvene je to trebala odraditi Nina.

Edi se ovakva organizacija crvenog tima činila nelogičnom: „Jako mi je čudno kako su se posložili, ali ne ulazim u taj dio. Mislim da je to zato što Nina želi dokazati plavom timu koliko je jak igrač, ali vlastiti ego moramo staviti po strani i dobrobit tima staviti na prvo mjesto.“

Nina i Pero penjali su se četveronoške po šljunku, a Edo je dodatno motivirao Ninu. Sljedeća iz crvenog tima krenula je Sivija, a plavac Jure već je bio na pola puta. „Prašina u nosu i očima bila je ubitačna, teško dišem, naporno je“, rekao je Jure, koji je brzo odradio zadatak i spustio se nizbrdo kao niz tobogan prije nego što se Silvija popela.

Zatim su se penjali Martin i Šepić, a nakon Martina krenula je Dajana. Prednost plavaca istopila se kada je uzbrdo krenuo kapetan crvenog tima Goran. Iako je krenuo za Dajanom s dosta zakašnjenja, vrlo brzo ju je prestigao.

„Iskreno, ne znam bih li ga ulovio do gore koliko je brzo sve odradio. Naravno da to ne može svatko, zato je Goran to što je, Goran je kapetan i pokazuje ostalima gdje trebaju biti,“ rekao je impresionirani Edo.

Vlašić je bio sljedeći i Edo se opet penjao s njim kako bi ga motivirao jer se počeo penjati i Pero

. Vlašić je uspio sačuvati prednost crvenih i preostalo je odnijeti posljednju girju.

Prilikom silaska s brda, Nina je ozlijedila nogu pa se ponovno penjala Silvija, a iz plavog Jure. Iako se Jure penjao impresivnom brzinom, Silvija se uspjela spustiti prije i donijeti crvenima pobjedu, koju su proslavili pjesmom.

Juru su svladale emocije i zaplakao je jer se smatrao krivim za poraz plavog tima dok ih je Mirna tješila govoreći im da im poraz mora biti motivacija za nastavak i napredak te da svi natjecatelji trebaju biti ponosni što su odradili najzahtjevniji i najopasniji izazov do sada.

No Nina nije mislila tako jer se osjećala kao da je iznevjerila crvene.

Tko je jeo najviše hrane i pio najviše pića iz hladnjaka s nezdravim namirnicama i koja ih kazna čeka - ne propustite pogledati idući ponedjeljak, 27. studenoga u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi' te platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

