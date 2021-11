U ponedjeljak navečer u showu "Brak na prvu" Sanela i Edin sve više razotkrivaju detalje svoje tajne veze dok Jasmin ništa ne sluti, a Erna polako počinje sumnjati u svog partnera.

Prošli tjedan obilježio je jedan neočekivani razvoj događaja između dva para kad su Sanela i Edin priznali da se dopisuju, da su bili zajedno na kavi te da se među njima rađaju simpatije. Za to vrijeme njihovi bračni partneri još ništa ne znaju, a Jasmin čak razmišlja kako je njihov brak trenutačno u dobroj fazi.

"Osjećam se dobro ovdje, sve mi je interesantno i svaki dan učim nešto novo o zajednici i braku", izjavio je Jasmin koji je kasnije kroz razgovor s prijateljicom Hanom otkrio svoja razmišljanja o Saneli. "Meni je ona napeta, nije da ne bih spavao s njom, ali ne mogu biti licemjeran jer bi to bilo iskorištavanje. Ne želim da ona bude samo još jedna u nizu, ovo je ozbiljna stvar, idemo do kraja – ili ću se zaljubiti i dogodit će se nešto iz ljubavi ili neće", iskren je bio Jasmin, a baš kad je on počeo obraćati pažnju na Sanelu, ona je svoju pozornost usmjerila na Edina.

Sanela i Edin bili su tihi i povučeni

"Smatram da sam Jasminu maksimalno dala sebe i svoj trud, a on to nije znao iskoristiti. Sad sam više fokusirana na Edina nego na Jasmina", priznala je Sanela pa istaknula: "Osjećam se predivno uz Edina, a mogu reći i voljeno!"

A da su simpatije obostrane, potvrđuje i Edinov smiješak dok govori o svojoj tajnoj ljubavi: "Sanelu upoznajem kao jednu divnu osobu, jako je osjećajna, jako pažljiva, prisutna u svakom trenutku. I meni i njoj je to malo čudno i smiješno, a znam da će svima biti i da će pasti na guzicu kad to čuju."

Sanela i Jasmin te Erna i Edin večer su proveli na zajedničkom druženju kod Gordane i Bernarda, no njihovo ponašanje nije ni na koji način nije odavalo njihovu tajnu, ali svi su primijetili kako su Sanela i Edin vrlo tihi i povučeni. Unatoč dobroj zabavi na večeri, druženje je završilo u drami kad je nastala svađa između Goge i Bernija: "Ne znam što će biti dalje između mene i Goge. Sutra imamo razgovor sa stručnjakom i to je moja zadnja prilika da pokušamo ispraviti stvari. Pomiješani su mi osjećaji, koliko bih htio ostati, toliko bih htio i otići" – zaključio je Bernard.

Andrea i Mislav su se zaljubili

S druge strane, Andrea i Mislav ludo su se zabavili u second hand shopu gdje su dobili zadatak da jedno drugome pronađu odjeću za idući zajedničku večeru s ekspertima. Nakon toga par je otišao na kuglanje s Mislavovim prijateljima kako bi bolje upoznali Andreu.

"Više nam nije svejedno, to nije zezancija. Znam da na van djelujemo neozbiljno, ali mogu reći da smo iskreni u namjerama, nama je stvarno prekrasno. Kad show završi, prvo ćemo biti dečko i cura pa ćemo onda vidjeti", priznala je Andrea prijatelju Jurici koji ne želi da Mislav ostane povrijeđen.

Ana i Marinko uživali su u vožnji biciklom dok su Ivona i Kristijan dan proveli na zajedničkom treningu i zbližavanju.

Hoće li se Bernard vratiti kući i kad će Jasmin i Erna doznati za tajnu vezu Sanele i Edina – ne propustite pogledati u idućem nastavku "Braka na prvu" u utorak u 21.15 sati na RTL-u!