Bila je najteža kandidatkinja u povijesti showa, a sada otkriva planove za devetu sezonu

Antonija Rojnica bivša je kandidatkinja RTL-ovog showa ''Život na vagi'', čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, bez reklama, a u intervjuu za RTL.hr otkrila je kako će ponovno okušati svoju sreću u devetoj sezoni te je odlučna u namjeri da osvoji jednu od dvije nagrade.

"Želim osvojiti jednu od dvije nagrade, ciljam na pobjedu", izjavila je Antonija.

Iako je zadovoljna postignućima iz osme sezone, vjeruje da još ima puno toga za pokazati. Trenutno je u potrazi za poslom, a slobodno vrijeme koristi za proizvodnju domaćeg džema. "Radim džem od domaćih dunja i jabuka. Baka i djed imaju svoje voćnjake, pa zašto ne?", rekla je Antonija.

Nova godina, novi ciljevi

Naime, Antonijina novogodišnja želja je da ostane u formi, nastavi psihički napredovati i dodatno smršavi. "Bez pritiska, ali nikako ne želim odustati", naglasila je za RTL.hr. Tijekom blagdana si je ipak dopustila opušteniji pristup prehrani, priznajući da je pojela pokoji kolač i unijela više soli nego inače: "No, sada više nam nazad. Nova godina, novi počeci."

Kako bi zadržala kondiciju, započela je treninge boksa, gdje trenira u muškom društvu, te redovito šeta sa svojim psom Otom. "Pas me navikao na šetnju, natjera me on ako ja nemam volje", dodala je.

Zdravlje na prvom mjestu

Veliku podršku u svom putovanju Antonija pronalazi u bivšim kandidatima showa. Redovito se čuje sa Samantom i Mateom, s kojima se i druži, a ostala je bliska i s trenericom Mirnom. "Dobra sam sa Samantom, čujemo se svaki dan i planiramo druženja. Već sam dvaput bila u Dubrovniku kod Matea, a i vidim se s Mirnom", rekla je za RTL.hr Antonija čije se zdravlje značajno poboljšalo, što joj dodatno podiže samopouzdanje. "Bolje hodam, imam puno više životne energije, ne kašljem kao prije, tlak i šećer su mi uredni," istaknula je zadovoljno.

Ljubavni život? Može pričekati

Kada je riječ o ljubavi, Antonija priznaje da nije u žurbi. "Bitnije je da prvo zavolim sebe, onda ću zavoljeti drugu osobu. Ne idem u tom smjeru, ali spontano, polako i sigurno", zaključila je.

Podsjetimo da je Antonija ušla u show s težinom od 214,2 kilograma, čime je postala najteža kandidatkinja u povijesti emisije. Tijekom sudjelovanja u emisiji uspjela je smršaviti 38,1 kilogram, što čini 17,8% njezine početne tjelesne mase.

Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo. Prijavi se u novu, devetu sezonu 'Života na vagi' na linku.

