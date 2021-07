Dok s nestrpljenjem čekamo novu, sedmu sezonu „Love Island“ koja će krenuti 5.7. s emitiranjem na PLAY Premiumu, specijal realityja „Best of Love Island“ možete pratiti na RTLplayu.

Napeti i uzbudljivi britanski dating reality show „Love Island“, u koji smo se svi zaljubili, donosi nam tri nove epizode - „Best of Love Island“, koncipirane kao sažetak najsočnijih dijelova senzacionalnog realityja - najluđi, najemotivniji, najsmješniji, najbizarniji trenuci iz svih šest sezona showa koji je uzburkao duhove i donio na male ekrane strast, emocije, svađe, izdaje, suze i mnogo drame.

Smijeh i suze, strast i afere

Kroz najbolje trenutke „Love Islanda“ bez cenzure gledatelje vodi poznati britanski komičar Iain Stirling, glas koji prati kroz sve afere i peripetije „Love Islanda“, stoga budite spremni doslovno na sve. U prvoj epizodi „Best of Love Island“ prisjetit ćemo se svih dramatičnih trenutaka showa, druga epizoda posvećena je nezaboravnim romantičnim momentima, a na kraju, zvijezde treće epizode „Love Island Best of“ bit će najzabavniji sudionici u showu, a vidjet ćemo njihove urnebesne izjave i ispade.

Miniserijal „Best of Love Island“ upravo je ono što nam sada treba jer je ujedno i najbolja moguća najava početka sedme sezone ovog megapopularnog reality showa. Prikazivanje sedme sezone showa „Love Island“ kreće na Play Premiumu u ponedjeljak, 5. srpnja, samo tjedan nakon premijere nove sezone showa u matičnoj državi Velikoj Britaniji. I u novoj sezoni, natjecatelji će stići u luksuznu vilu u potrazi za ljubavi i na tom turbulentnom putovanju proživjeti neka nezaboravna iskustva, upoznati nove ljude i potencijalne partnere, ali i otkriti neke strane vlastite osobnosti te doznati na što su sve spremni u ovoj igri ljubavi.

Atraktivni samci u potrazi za ljubavi

Od početka prikazivanja, pratimo atraktivne samce koji su u potrazi za ljubavi došli provesti nešto više od mjesec i pol dana u potpunoj izolaciji od vanjskog svijeta u luksuznoj vili na španjolskom otoku Mallorci. Sve što se događa u vili ne ostaje u vili, nego se putem kamera koje snimaju i bilježe svaki pokret stanovnika emitira i servira milijunima gledatelja diljem svijeta.

Sudionici showa, u showu prozvanih „Otočani“, došli su na otok pronaći svog idealnog partnera i, po mogućnosti, osvojiti glavnu nagradu u iznosu od 50.000 funti. Već prvog dana na otoku kandidati na temelju prvog dojma odabiru svoje potencijalne partnere. Kroz upoznavanje i druženje parova i ostalih kandidata u nekoliko sljedećih dana, svatko od natjecatelja ima priliku predomisliti se i odabrati novu osobu za koju misle da mogu izdržati do kraja showa i odnijeti prvu nagradu. Naravno, to neće biti nimalo lagan zadatak. Ako netko u tom procesu ostane bez partnera, bit će eliminiran iz daljnjeg natjecanja i napustit će vilu.

Testovi kompatibilnosti puni adrenalina

No to nije jedini način za izbacivanje iz vile jer je gledateljima omogućeno glasovanje putem aplikacije na njihovim pametnim telefonima. Gledatelji odlučuju koji parovi im se najviše sviđaju i za koje misle da imaju najviše šanse ostati zajedno, a parovi koji dobiju najmanje glasova gledatelja također su izloženi izbacivanju iz showa.

Da ne ostane sve na dokoličarenju i razgovorima o osjećajima na terasi luksuzne vile, producenti su za sudionike showa pripremili brojne izazove, a uspješno savladavanje tih izazova parove može spasiti od prijevremenog ispadanja. Izazovi koje parovi moraju savladati odličan su tekst kompatibilnosti, donose mnogo adrenalina i smijeha, ali i mnogo svađa i napetosti među parovima i Otočanima.

Tko se na „Otoku“ zaljubio, tko razočarao, kome je slomljeno srce i, naposljetku, tko je pobijedio, prisjetite se u „Best of Love Island“ te se pripremite na nova uzbuđenja kojih ni u sedmoj sezoni, sigurni smo, neće nedostajati.