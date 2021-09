Zorica Marković poznata je po sudjelovanju u regionalnom Big Brotheru te na srpskoj Farmi. Ona je i majka dvoje djece. Ima sina iz izvanbračne zajednice i šestogodišnju kćer iz sadašnjeg braka. Inače je kavanska pjevačica, no sada je u penziji dok joj kći ne poraste. Živjela je u Njemačkoj, gdje je držala kavanu, no 1994. se vratila u Srbiju.

Cijeli život pjeva po kavanama i zna tekstove 5000 pjesama napamet. I svog sadašnjeg supruga je upoznala u kavani – bila je to ljubav na prvi pogled. Završila je srednju kuharsku školu i osim pjevanja obožava kuhati, a kod kuće ima vrt u kojem uzgaja organsku hranu te patke, kokoši i purice. Sa suprugom je sudjelovala u showu "Moja kuhinja, moja pravila", u kojem su odnijeli glavnu nagradu.

U Big Brotheru bila je poznata kao "Zorka Motorka", a njezine izjave nikad nisu bile mlake. Sustanarima je jednom ispričala kako je upoznala svog muža Simu, s kojim ima kćer Kristinu.

Rekla je da su se mjesecima naganjali, a on joj je predlagao da uđu u vezu, no ona nije htjela. On nije želio odustati pa je došao u restoran u kojoj je pjevala i konobarila. Ona ga je opet odbila, a on se vratio nakon mjesec dana i ponovno je pitao mogu li izaći. Zorica je popustila i dopustila da je dočeka nakon smjene, a otišli su kod njega i prema njenim riječima "ubili se od seksa".

Iako je ona željela prekinuti s njim, on nije odustajao te joj je se i dalje udvarao.

Priznala je da su imali i problema, a u jednom takvom periodu, Zorica je odlučila pobaciti jer nije znala koliko im je veza stabilna. Nakon vjenčanja imala je spontani pobačaj nakon prometne nesreće koju je doživjela. Nasreću, ubrzo su postali roditelji malene Kristine.

Poludi kad izgubi kontrolu

Kavanska pjevačica iz Slankamena u Srbiji bila je poznata po tome da poludi čim osjeti da gubi kontrolu nad situacijom koja se ne odvija po njezinoj zamisli. Posebno se istaknula po mnoštvu "mudrih" provala kojima je sve nasmijavala.

"Gnjida jedna, vaška. Skotuša. Ja sam takve kao ti pobacivala. Razguli mi se s kičme, primila si se kao pelcer", grube su uvrede koje često izgovara na račun njoj najmrskije stanarke Mirjane Praizović iz Banje Luke.

"Ti svuda moraš biti zaprška, totalno si raskravirila u glavi. Đukelo jedna, imaš facu kao ispovraćani gulaš", nizala je Zorica Mirjani, a za sebe kaže kako ima jezik "odavde pa skroz do Pariza".

Zorica se znala posvađati s ostalim ukućanima dok je boravila u Big Brother kući, a nije imala ni lijepe riječi kada je izašla iz kuće. Sve je objavila na Facebooku. Najgore su prošle sestre Šegetin.

"Sekica prima-BARBARA, slobodno neka kaže javno ako ima šta protiv, nemoj da mi glumi lažno razočaranje kao rekla Zorica ovo ono. Zorica je sve rekla u brk i u ispovjedaonici. Nego sad ćemo izmišljati razloge zašto smo uvrijeđene. Kako bi drugačije moralni otpad pogledao Zoricu u oči i objasnio afere s prostitucijom u Crnoj Gori, veze s cijelim nogometnim timom, okorjelim kriminalcima.... Poslije prosipanja finoće u kući i sakrivanja iza Zoričinih leđa. Dno dna", napisala je Zorica, a zatim i Tinu prozvala moralnim strašilom.

Popljuvala sustanare

U drugom statusu još bivše je sustanare počastila još "ljepšim riječima".

"E pa dragi moji prijatelji, svi svi koji ste me voljeli, navijali, pratili i držali u kući 99 dana, došlo vrijeme da vam nešto javno kažem. Znate, ja nisam ni žena, ni majka, ni kraljica kako me većina od vas zove. Nisam bila ni iskrena, sve sam lagala, imam 1000 lica, nisam ništa ni radila, to su slučajno prikazali. Vas su vaše oči varale dok ste gledali, vaše uši nisu dobro čule dok ste slušali i niste dobro pratili. Eto ja tako, vidim ovih se dana jako pacovi uskomešali, izašli na svjetlost dana, pa ko velim daj da ih malo umirim, da se vrate u glib i mulj odakle su i došli. I dalje vas sve voli vaša Zoka", napisala je Zorica.

I na srpskoj Farmi imala je probleme. Ondje se sukobila s pjevačicom Marinom Perazić. Skoro ju je fizički napala, no na kraju su izgladile odnos te se čak poljubile pred kamerama.

Na srpskoj 'Farmi' započela je rat s redateljicom Jelenom Golubović na način da joj je uništila krevet, posipajući ga šamponom i pepelom.

Jelena joj, naravno, nije ostala dužna te je bacila njene stvari kod krava na što je Zorica odmah dotrčala u staju i intervenirala na način da je uhvatila Jelenu za kosu i počela je čupati dok je redateljica vikala i dozivala osiguranje. Sve je završilo čupanjem kose i intervencijom osiguranja na Farmi.

