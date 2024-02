'BABAROGA' DOMINIRA / Let 3 prvi po slušanosti na hrvatskom YouTubeu, a njihova gošća nasmijala fanove

Let 3 jučer oduševio publiku, a to dokazuje i to što je na YouTubeu trenutno prvi po slušanosti na hrvatskom YouTube. Gošća im je bila Severina koja je objavila video s probe i nasmijala mnoge.