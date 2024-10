Antonija završila u plusu, a Mateo na rubu suza napustio show

U današnjoj epizodi "Života na vagi" održalo se sedmo vaganje, Nina je imala najlošiji rezultat s izgubljenih 0,2 kilograma, a najbolje su bile one koje su se najviše bojale vaganja - Alina i Marija!

Ivica je pričao kako ga je jako motiviralo što je dobio crteže svoje djece te da je odlučio jesti u izazovu kako bi Davorki poklonio imunitet. „To je bilo tada i tu sam podvukao crtu. Bio bih stvarno glup nakon svih muka koje sam prošao kad bih se vratio na staro“, rekao je i sam svjestan da još nije u potpunosti razvio samokontrolu. Antonija je bila zadovoljna ovim ciklusom, ali treba više paziti na prehranu.

Marijana joj je pokazala situacije kada se borila s iskušenjem i premda je Tonka rekla kako bi vani više pojela, sada je u procesu čišćenja od slatkog, a pretprošli i prošli tjedan svi su posegnuli za kolačima! „Možda sam pretjerala oko hrane, ali sam ponosna na to što između ručka i večere nisam ništa jela osim voća“, rekla je Antonija, a Edo naglasio da njezine odluke moraju biti malo bolje nego do sada.

Foto: RTL Antonija i Ivica

Prošli put Ivica je imao 218 kilograma, skinuo je 0,8 kilograma, što je 0,4% tjelesne mase. Antonija je imala 191,2 kilograma, dobila je 0,4 kilograma, što je +0,2% tjelesne mase! „Nisam očekivala plus, jako me to potreslo. Moram biti više fokusirana na vježbanje i prehranu“, rekla je. Treneri misle da je dobro što su ovaj ciklus dobivali hranu te da plus neće ugroziti njezin život, ali treba to osvijestiti za dalje jer će im maknuti imunitet. „Sad treba upregnuti, najmanje greška te može stajati izbacivanja“, rekao je Ivica. Skupa su izgubili 0,4 kilograma, što je, 0,1% tjelesne mase.

Zbog pobjede u velikom izazovu, crveni tim ima dva kilograma prednosti. Kažu da su dobro balansirali obroke i drago im je što su prošli ciklus vježbali s trenerima. Prošli put Esmir je imao 133,4 kilograma, a Antonio 134,7 kilograma - Esmir je izgubio 1,8 kilograma, što je 1,3% tjelesne mase dok je Antonio izgubio tek 0,9 kilograma, što je 0,7% tjelesne mase. Izgubili su 2,7 kilograma, odnosno, 1% tjelesne mase. Kad se pribroji nagrada, skinuli su 4,7 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. „On to ne shvaća ozbiljno kao ja; stalno nešto jede, pije, gricka… Misli on da je to dobro, ali nije“, rekao je Esmir.

Foto: RTL Mateo i Davorka

Nikolina i Nina vježbale su bez trenera pa su imale prednost od kilograma i samouvjereno su stigle na vaganje uvjerene da su dobro pazile i na prehranu. Prošli put Nina je imala 115,7 kilograma, a izgubila je 0,2 kilograma, što je 0,2% tjelesne mase! Nikolina je imala 142 kilograma, skinula je 2,4 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase. „Malo je, nije dovoljno, ali nije me to demotiviralo“, rekla je Nina, nadajući se da će ići kući. Izgubile su 2,6 kilograma, što je 1% tjelesne mase, a kad se tomu pribrojila prednost - izgubile su 3,6 kilograma, odnosno, 1,4% tjelesne mase.

Davorka je rekla trenerima da ima grižnju savjesti zbog imuniteta i što je Ivica jeo zbog nje. Nije joj više lako podnositi što ne može trenirati punim intenzitetom, ali smatra da je pazila na prehranu i nije pojela nijedan kolač iako je bila ovisnica o slatkom. Mateo je pričao o šetanju, no Mirna misli da još nije osvijestio koliko je to važno, te je otkrio i koliko mu je bilo drago što se čuo sa suprugom. Kad je o prehrani riječ, kaže kako bi sad promijenio odluku. „Ne bih uzimao tolike količine“, objasnio je.

Na posljednjem vaganju Mateo je imao 171,3 kilograma, a Davorka 121,3 kilograma - Mateo je izgubio 1,6 kilograma, što je 0,9% tjelesne mase, a Davorka 1,9 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Skupa su skinuli 3,5 kilograma, odnosno, 1,2% tjelesne mase. Mirna je predbacila Mateu da je to zato što ne hoda dovoljno, a Nina se rasplakala zato što će opet otići kući netko to ne želi, a ona već dugo priča kako ne može više i sad je Mateo završio ispod crvene linije!

Foto: RTL emotivni Mateo

Alina je prošli ciklus bio super; život joj je postao kvalitetniji, toliko se naučila kontrolirati u prehrani da je čak spremna uzeti samo komadić kolača! Pohvalila se i da je prešla na drugu razinu i sad dnevno prijeđe 40.000 koraka! Marija je bila sretna što je inicirala da vježbaju bez trenera, a kako joj je bio rođendan, Alina je pročitala pjesmu koju je napisala za nju. Mare je to toliko ganulo da se rasplakala.

Alina je prošli put imala 121,7 kilograma, a Marija koja je imala 144,3 kilograma - Alina je skinula 3,6 kilograma, što je 3% tjelesne mase dok je Marija skinula 2,3 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Skinule su 5,9 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase, a kad se tome pribrojila njihova prednost - skinule su 6,9 kilograma, odnosno, 2,6% tjelesne mase.

Kad je bilo jasno da Mateo odlazi kući, javila se Davorka želeći mu dati svoj imunitet dati, no Marijana joj je objasnila da nema prenošenja imuniteta i prednosti na vaganju, a Edo dodao da ima i bolji rezultat! „Razočaralo me to što je ovo već ne znam koja natjecateljica ili natjecatelj ove sezone koji se odriče boravka u "Životu na vagi"! Dokad, ljudi? Što smo mi ovdje došli raditi? Odricati se prilike da si promijenimo život jer, to, sad ima netko drugi kome je to potrebnije?!“ komentirao je Edo.

Mateo je na prvo vaganje stigao sa 198,6 kilograma, skinuo je 28,9 kilograma, odnosno, 14,6% tjelesne mase. „Moguće da mi je hrana presudila“, rekao je Mateo dok mu je Marijana objašnjavala kako će puno naučiti iz prošlotjednog iskušenja jer je to najbolja uvertira za ono što ga čeka vani. „Sve vas volim i kako ste se držali ovaj tjedan, tako se držite i do kraja“, poručio je ekipi emotivni Mateo.

Plavci više nemaju imunitet, no ako svi skinu 35 kilograma na idućem vaganju, odnosno, svaki tim u prosjeku po 3,8 kilograma - nitko neće napustiti show! Hoće li to ostvariti - ne propustite pratiti od srijede do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

