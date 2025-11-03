Antonija Blaće u zagrljaju s pobjednikom i njegovom suprugom: 'Bilo mi je predivno'

Nakon uzbudljive završnice devete sezone showa "Život na vagi", u kojoj je Dominik za samo pola posto razlike pobijedio Nenu, voditeljica Antonija Blaće oglasila se na društvenim mrežama i podijelila svoje emotivne dojmove.

Na Instagramu je objavila fotografiju s pobjednikom Dominikom i njegovom suprugom, koja je ponosno nosila majicu s natpisom "Number One".

"Još se sliježu dojmovi od sinoć! Čestitke Dominiku na pobjedi! Čestitke Mari na pobjedi! Čestitke svim kandidatima na promjeni koju su napravili, koja je također pobjeda!", napisala je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Puno emocija

Voditeljica je otkrila i kako je atmosfera u studiju bila prepuna emocija.

"Bilo mi je predivno biti na ovom projektu i biti dio njihovog puta. Takva je gungula nastala u studiju, zagrljaji, čestitke... Nisam se stigla sa svima ni slikati! Ekipa, nadoknadit ćemo! Hvala dragi gledatelji što ste sinoć bili s nama!", zaključila je.

Brojni pratitelji pisali su riječi hvale u komentarima.

"Antonija, najbolja si", "Svaka čast za sinoćnji live prijenos. Čestitke svima, a za Tonku ne treba komentar - jednostavno prekrasna", nižu se komplimenti.

Propuštenu sezonu "Života na vagi" pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Od idućeg tjedna stižu niže temperature: Evo gdje će pasti i kiša