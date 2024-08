Antonija Blaće: 'Jedva čekam ponedjeljak da vidim što će se dogoditi'

Antonija Blaće vodila je panel na kojem je predstavljena nova RTL-ova dramska serija "Sjene prošlosti". Snažna priča o četiri žene, napeta policijska istraga, igra moći i manipulacije za male ekrane će prikovati gledatelje u ponedjeljak u 20.15 sati. Pitali smo Antoniju kako joj se sviđa serija te se dotakli i tema što gleda u privatno vrijeme te pravi li joj suprug društvo dok uživa u raznim TV sadržajima.

'Televizijski sam svežder'

''Imala sam čast dvije epizode 'Sjena prošlosti' pogledati prije, plus trailer koji smo vidjeli na promociji i stvarno serija izgleda moćno i svjetski! Žao mi je kad je nešto super kvalitetno da mi govorimo svjetski, nije, to je hrvatski! Jer, mi smo stvarno već došli do te razine produkcije da sve što je svjetsko je ujedno i naše, na pravim smo putevima. Jedna čekam 2. rujna da vidim kakva osveta se sprema, što su četiri glavne glumice napravile, što se dogodilo i što će se događati'', ispričala nam je Antonija.

Na pitanje voli li više gledati serije ili filmove, Antonija je dala zanimljiv odgovor. Priznala je da je televizijski svežder. ''Ja sve što je spakirano, snimljeno, formatirano, uobličeno i montirano za televiziju, ma ne samo za televiziju, volim i formate za društvene mreže, ja to jednostavno volim gledati. Toliko je kreativnosti i vještina utkano u dobre projekte da me to uvijek iznova fascinira. Ipak, ja ću pogledati najbolje od najboljeg i najgore od najgoreg. Iako, više sam sklona serijama nego filmovima'', priznaje.

''Mislim da smo došli u doba kada gledatelj zahtjeva da se vrlo detaljno ispričaju stvari, nema više jednostavnih radnji. Mislim da je teško cijeli sadržaj upakirati u sat i pol, koliko smo navikli da filmovi traju. Neke komedije i dalje toliko traju, akcijski filmovi isto, ali čim postoji dublji sadržaj, da bi ga dobro ispričalo, treba više vremena. Možda su zato serije sada toliko popularne'', tvrdi.

Serije i filmove gleda sa suprugom

Priznaje, sve serije i filmove gleda zajedno sa suprugom, Hrvojem Brlečićem. U njihovoj kući ne postoji podjela na muški i ženski sadržaj. ''Ja mislim, možda jače polovice to ne žele priznati, gotovo je doba podjela. Svi sve gledamo. Baš sam na Tiktoku vidjela jedan klip; žena gleda Love island i snima supruga dok ona gleda TV show, on se mota iza nje, pa baci oko, i u roku dva mjeseca s njom gleda i komentira likove'', govori kroz smijeh RTL-ova voditeljica koja ne može dočekati ponedjeljak da on i suprug zajedno gledaju prvu epizodu dramske serije ''Sjena prošlosti''.

Predstavljanje RTL-ove serije popratila su brojna lica RTL-ovog informativnog i zabavnog programa poput Maje Oštro, Damire Gregoret, Marka Vargega i Andrije Jarka, a prigodnom druženju prisustvovala su i brojna poznata imena iz domaćeg javnog života.

Serija ''Sjene prošlosti'' na RTL-u kreće od 2. rujna u 20.15 sati!

