Novinarka RTL-a Andrea Žarak dobila je novog kolegu koji se gotovo jednako zove kao i ona. Andrija Jarak je, naime, postao dio RTL-ove ekipe, a za razliku od svoje kolegice, ne donosi dobre vijesti. Mnogi ga poznaju po kletvi: "Dabogda ti Jarak izvještavao ispred kuće." On je, ovog puta izvještavao ispred RTL-a, a potom se pojavio u studiju RTL Direkta.

"Nikad ne dobijem poklone jer novinari prate određeni sektor, a moj sektor je Remetinec tako da iz njega dobijem pisma. Nisu ljubavna, ali nisu ni daleko. Neki mi pokušavaju uzeti Remetinec. Ako se tamo oformi aleja velikana tamo ću dobiti svoj otisak", rekao je na početku Jarak.

'Sudeći po prvom danu...'

Kratko je rezimirao svoju karijeru. "HTV, 17 godina Nova TV, sad RTL. Sudeći po prvom danu, svi su me lijepo dočekali. Zadovoljan sam i neka se tako nastavi", kazao je.

Komentirao je i već opjevanu kletvu po kojoj je poznat. "Ima fora kad dođem negdje, kažu: 'Jesi čuo kletvu?' Kažu mi: 'Kod nas u selu kažu to'. Prati me to i navikneš se. Nekad ti je fora, nekad ti je manje fora, ali to je kao neki pakung koji nosiš sa sobom", kazao je.

Nova emisija

Ipak, otkrio je da neće izvještavati ispred kuća, već će raditi na novoj emisiji koja će se baviti bitnim temama. "Namjera je da u goste pozivamo ljude koji su svaki na svoj način obilježili zadnjih 30 godina hrvatske nezavisnosti, ljude koji nisu često u eteru", rekao je i dodao da će dovoditi mlade ljude koji su napravili nešto.

"Pokušat ćemo otvoriti eter ljudima koje ne možeš baš vidjeti svaki dan negdje da iskaču iz paštete. Dati priliku mladim ljudima da kažu kako vide budućnost Hrvatske, koji imaju nešto za ponuditi", rekao je Jarak.

"Ako se dogodi nešto veliko, istrčat ćemo na teren", dodao je, nakon čega mu je Zoran Šprajc dao tu čast da odjavi RTL Direkt.