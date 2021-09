Novi je tjedan u 'Superpar' kući, na redu je bio zajednički izazov, što je značilo da danas netko izlazi i svi su bili prpošni jer su planirali izbaciti Andreju i Davora... „Nije nam baš svejedno što smo nominirani i što smo izgubili oba izazova“, rekla je Andreja, no Davor je bio optimističan: „Prolazimo zadatak, ima da ih rasturimo, potrgamo, podrapamo. Nema predaje! Nikad!“ Mariji i Mariju se Andreja i Davor ne sviđaju od prvog dana. „Njih nitko ne voli u kući“, komentirala je Marija.

U današnjem zajedničkom izazovu parovi su trebali skidati 'zvijezde', u kojima su bile puzzle koje su potom slagali u svoju fotografiju. Pobjednički par bit će bogatiji za 5000 kuna, a najgori ide s Andrejom i Davorom u eliminacije.

Prvi na redu bili su upravo Andreja i Davor. „Vjerujem da ćemo mi po kilaži uspjeti svladati zadatak“, rekao je Davor i naposljetku su bili zadovoljni kako su ga izvršili. Admira i Xiang su krenuli sporo, mlada Bosanka nije mogla skinuti zvijezde pa je Xiang uskočio, ali nisu bili zabrinuti zbog eliminacija jer imaju zaleđe. „Nije nam pobjeda bitna jer smo se tako dogovorili. Naš je cilj da budemo u sredini.“

Mariji i Mariju bilo je samo bitno da ljepša polovica ne padne. „Ja i ravnoteža, orijentacija, percepcija - nula bodova“, rekla je Marija, a potom su došli Iva i Sandi. „Strategija nam je da tijekom zadatka uopće ne gledamo vrijeme jer to te samo poremeti“, rekao je Slovenac.

Silvia i Antonio brzo su izvršili zadatak i komentirali: „Stvarno smo se maksimalno potrudili, ne znam tko bi to brže izveo.“ Lili i Ćiro bili su zabrinuti kako će to izvesti zato što Lili boli noga, ali na kraju su bili zadovoljni. Anamarija i Miron bili su oduševljeni zadatkom. „Ona meni skida zvijezde s neba, a ja držim oblake ispod nje da ne padne i da se ne ozlijedi“, rekao je Miron, a Anamarija dodala: „Tako je i u životu, ali stvarno.“

Kandidati su doznali da su svi prošli zadatak, a najbolje vrijeme imali su Silvia i Antonio. „Stvarno nam nitko nije čestitao? To je malo tužno“, zaključila je Silvia. Superpar ovog ciklusa su Iva i Sandi - u eliminacijama imaju dvostruki glas i trebaju razmjestiti ljude iz velike u malu kuću.

Lili i Ćiro imali su najgore vrijeme i išli su u eliminacije. „Mislim da će nama dati narukvice da ostanemo s obzirom na to da su Andreja i Davor tu samo tri dana i nisu prošli nijedan zadatak“, rekla je Lili, a Davor zaključio: „Vjerujem da će sve biti više klanski i da idemo doma.“

„Najveći glumac je Miron, on je šerif u kući“, rekla je Andreja, a Davor ju je tješio govoreći kako će se klan raspasti. „Bit će veselo kad se to dogodi. Baš ćemo gledati i smijati se“, rekla je Andreja. Mario, Miron i Xiang bili su zadovoljni što im sve ide po planu i Mario je dodao: „Sad se samo formalno moramo prikazati da nam je teško.“

Silvia i Antonio se pakirali uz smijeh

Marija je dala narukvicu Lili i Ćiri, a Enis je bio zbunjen jer su izjavili kako nemaju ništa pozitivno reći o njima, a ipak su im dali narukvicu. Marija je potom objasnila da je to mislila za Andreju i Davora „Budi iskren i budi čovjek i reci kako stvari stoje“, komentirala je Silvia.

Miron je također je govorio o zahlađenim odnosima u kući. „Zašto nisu konkretno rekli da se to dogodilo kad su Ante i Celine otišli? To je jedini razlog i oni to jako dobro znaju“, komentirala je Lili. Anamarija je pričala kako je pokušala komunicirati s novim parom, no Silvia smatra da to nije istina. „Nisu nam dali priliku da nas upoznaju. Niste nas prihvatili, odmah ste nas odbacili“, rekla je Andreja.

Iva i Sandi su dali narukvice Lili i Ćiri jer su s njima dulje u kući i super su im. „Od ta četiri para, najviše komuniciramo s njima“, rekla je Lili, a Admira i Xiang također su dali narukvicu Lili i Ćiri. Silvia i Antonio su sve najljepše rekli o Lili i Ćiri i dali im narukvice. Za novi par su rekli kako se nisu dobro snašli, a oni o njima misle da su jedini mlađi par koji su pristojni i da su se lijepo družili. „Na na kraju se mogu samo nasmijati na sve ovo, ali sve u svemu, bilo nam je lijepo i zabavno“, rekli su Hrvati.

Iva i Sandi su, očekivano, odlučili da Silvia i Antonio idu u kućicu, a Anamarija i Miron su se preselili u njihovu sobu - Krv nije moda. Silvia i Antonio su se pakirali uz smijeh jer su znali da će oni u 'Ljubav je na slami', a i tome što će sad Anamarija i Miron te Iva i Sandi biti susjedi pa ih mogu stalno ogovarati.

Kako će se sada rasporediti snage u kući - ne propustite gledati u novoj epizodi 'Superpara' od 21.15 sati na RTL-u!