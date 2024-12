Alina o svojoj pobjedi: 'Imam samo jedan život i želim ga živjeti'

Alina Pantseyeva (28), pobjednica osme sezone popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi', za RTL.hr je otkrila kakav je osjećaj biti prva žena koja je pobijedila u showu.

"Čudno. Ne znam, ne vjerujem. Istovremeno imam i previše emocija i uopće nemam emocija", rekla je za RTL.hr.

Foto: RTL

Prva žena pobjednica

Alina je pričala i o tome kako je uspjela održati kilograme izvan showa i nastaviti ih gubiti: "Kad imaš cilj i želiš skinuti kile, to je to. Nešto je puklo u meni i nema povratka. Imam samo jedan život i želim ga živjeti."

Prije proglašenja pobjede, upravo je Alina izjavila da 'Životu na vagi' treba jedna žena pobjednica, što je na kraju i postala.

"Ja sam se više šalila: 'U ovom showu je potrebna prva žena pobjednica'. To me je držalo, to mi je pomagalo jer naravno da je to jedna neprirodna situacija u kojoj treba ostati psihički prisutan. Tako da, to me je držalo, to mi je davalo motivaciju, a sada ne znam, ne vjerujem, ja sam to ostvarila kako", ispričala je.

Foto: RTL

Za RTL.hr je komentirala i riječi trenerice Mirne da je stvorena za velike stvari: "Ja mislim da je svatko stvoren za velike stvari. Ja nisam posebna."

