Omiljena 'Ljubav je na selu' već 14. put traži srodne duše za farmere koji su odlučili uzeti sudbinu u svoje ruke i potražiti sreću. Njih čak dvanaest predstavilo se u prvoj epizodi nove sezone, otkrivši svoje životne priče, a sada nestpljivo čekaju pisma gledateljica. Upoznajte ih!

Nenad Lekšić (55), Milna

Nenad ima 55 godina, dolazi iz mjesta Milna na Braču, bavi se seoskim turizmom te ima svoj OPG s maslinama i mandarinama. Nenad posjeduje veliko imanje u Podhumama pokraj Milne, a uz opremljen objekt za goste i turiste, ima i konobu. Osim toga, vrijedni farmer brine i o maslinama kojih ima čak 700, a na njegovu se imanju može naći i dvjesto ovaca, deset konja, pet ponija, paunovi i psi. Kad ima nešto slobodnog vremena, uživa u ribolovu i vožnji motorom.

Nenad je bio u braku 30 godina, a do rastave je došlo jer je, kako kaže, svatko vukao na svoju stranu. Za sebe kaže da je pošten, dobar te da voli pomagati, a ne voli provokacije. U emisiju se prijavio kako bi pronašao ženu koja bi s njim živjela, ali mu i pomagala u poslu. Od buduće partnerice traži da je iskrena, da ima između 30-40 godina, da nema djecu te da je visoka i elegantna.

Ante Brčić (47), Brčići

Ante ima 47 godina i dolazi iz sela Brčići kraj Splita koje broji tek 30ak stanovnika! Radi kao vozač i dostavljač u trgovini te većinu dana provodi na poslu, a bavi se i poljoprivredom na svom imanju. Ante za sebe kaže da nema mana, da je dobar čovjek, emotivan i pošten, a upravo te karakteristike najvažnije su mu i kod buduće odabranice, dok mu fizički izgled žena, ističe, nikad nije bio presudan. Iza njega su dvije kraće veze, a sada se nada da će u emisiji pronaći djevojku s kojom će provesti ostatak života. Slobodno vrijeme Ante voli provoditi sa svojim prijateljima s kojima voli boćati, pjevati, kartati i družiti se.

Ante Čelić (24) Borovci

Ante stiže iz mjesta Borovci u blizini Metkovića, ima 24 godine, po struci je instalater grijanja, ali radi kao vozač. I dok mu dio obitelji živi u Zagrebu, a dio u Metkoviću, mladi farmer Ante sam stvara svoj dom u pomalo zaboravljenom selu. Sadi sezonsko povrće, stalno uređuje i dorađuje svoje imanje i vrlo je spretan kad su u pitanju poslovi i popravci. U slobodno vrijeme bavi se veslanjem, ide u teretanu, trči, a svira i harmoniku kad se nađe u dobrom društvu.

Za sebe kaže da je veseljak, pošten i drag, ali da ponekad zna biti tvrdoglav, temperamentan i preiskren. Što se ljubavnog iskustva tiče, najduža veza trajala mu je tri godine, a imao je i nekoliko kraćih avantura. Sada je, kaže, spreman pronaći društvenu i simpatičnu djevojku s kojom bi dijelio budućnost, a preferira plavuše.

Zdravko Tomešić (39), Milinac

Zdravko ima 39 godina i dolazi iz Milinca kraj Đakova. Po struci je vodoinstalater, no bavi se poljoprivredom. Najviše vremena provodi brinući se o životinjama, vrtu s povrćem, voćnjaku i malom vinogradu.

Za sebe kaže da je dobar, miran i društven, a do sada je imao nekoliko kraćih veza koje nisu opstale jer su se djevojke uglavnom željele odeseliti iz sela u grad. U emisiju ''Ljubav je na selu'' prijavio se kako bi našao osobu s kojom će provesti ostatak života, a od buduće partnerice očekuje da ga poštuje i da mu ne laže. Također, volio bi da je crnka ili plavuša te da ima između 33 i 37 godina.

Tomislav Skejić (28), Srijane

Tomislav dolazi iz Srijana kraj Omiša, ima 27 godina, a radi u autopraonici te se s ocem bavi seoskim turizmom. Tomislav ima dva vrta u kojima uzgaja sezonsko voće i povrće. Ako ne radi ili nije u vrtu, voli igrati nogomet, a i ima teretanu u kući u kojoj voli često boraviti.

Za sebe kaže da je jednostavan, pristojan i miran, a mrzi laž. Do sada je imao uglavnom neuspjele veze koje je prekidao jer su mu djevojke, kako kaže, ''stalno nešto radile iza leđa''. Stoga ne čudi da nikad ne bi prihvatio prevaru jer je to upravo ono što je do sada radio – prelazio preko laži bivših djevojaka. U emisiju se prijavio jer se želi napokon skrasiti, a od partnerice očekuje uzajamno poštovanje i razumijevanje.

Ivo Lepeš (74), Smokovljani

Nastariji farmer 14 sezone, 74-godišnji Ivo, dolazi iz Smokovljana kraj Stona. Ivo je povratnik iz SAD-a, gdje je živio gotovo šezdeset godina. Studij prava završio je u Phoenixu, a zatim dugo godina radio i za FBI!

Sada uživa u mirovini, ljeti je na moru, zimi skija, a slobodno vrijeme najviše voli provoditi s prijateljima jer je, ističe, za svakog čovjeka najgora samoća. Stoga se nada da će u emisiji pronaći ženu koja bi bila iskrena, inteligentna i samostalna te s kojom bi proveo ostatak života. Ivo za sebe kaže da je miran, društven, pun života i omiljen u društvu. Bio je u braku 16 godina, a nakon što mu je supruga preminula, bio je u jednoj desetogodišnjoj vezi.

Darko Rožić (57), Karlovac

Darko ima 57 godina i stiže iz Karlovca. Trenutno radi kao građevinac, a na svom imanju brine o svinjama, krmačama, kokošima, vrtu i voćnjaku. Za sebe kaže da je društven i pošten, strastveni je ljubitelj motora, a volio bi upoznati ženu s kojom bi proveo život i koja će mu pomagati oko kućanskih poslova jer, ističe, najgore je kada dođe doma i nitko ga ne dočeka.

Bio je u braku 34 godine, a s bivšom suprugom razveo se zbog međusobnog neslaganja. Njegova idealna buduća partnerica trebala bi biti poštena i dobra u duši, srednje građe i crne kose.

Damir Toplek (45) Ivanovec

Damir ima 45 godina i dolazi iz Ivanovca kraj Čakovca, a po struci je inženjer strojarstva te već 20-ak godina radi u struci. Živi s roditeljima kojima pomaže u brizi oko kuće i dvorišta.

Za sebe kaže da je vječni mladić, sportski tip, pozitivan i jednostavan, obožava izlaske, partijanje do jutra, karaoke i ističe da je stalno u pokretu, što potvrđuju i njegovi prijatelji, a iz takta ga mogu izbaciti laži i prevare. Dosad je imao nekoliko veza, a prva i najduža trajala je čak 13 godina. Damir kaže da je ta djevojka bila njegova srodna duša, ali nažalost razdvojio ih je život. No ne gubi nadu, već se sada želi istinski zaljubiti i skrasiti, a jednog bi dana volio postati i otac. Želio bi da njegova buduća odabranica bude jednostavna, srdačna, spontana i simpatična.

Branko Stanša (65), Veliko Trojstvo

Branko ima 65 godina i dolazi iz sela Veliko Trojstvo nedaleko od Bjelovara. Prije nekoliko godina vratio se u Lijepu Našu iz Švicarske, gdje je radio kao vozač dizalice, a sada u mirovini vrijeme krati brigom o vinogradu i voćnjaku. Jako voli kuhati i družiti se sprijateljima uz kavu i razgovor.

Prije tri godine mu je preminula supruga s kojom je u braku bio 34 godine, a sada misli da je stiglo pravo vrijeme da nađe nekoga s kim će provoditi vrijeme u kući i u prirodi te tko će ga moivirati na šetnje i planinarenje kako bi skinuo višak kilograma. Branko sebe opisuje kao komunikativnu i dobru osobu, ponekad tvrdoglavu, a od buduće odabranice očekuje da je vesela, raspoložena te da voli prirodu i šetnje.

Krunoslav Pavlaković (49), Cvetković

Krunoslav ima 49 godina i dolazi iz Cvetkovića kraj Jastrebarskog, gdje radi u drvnoj industriji. Krunoslav je bio oženjen 22 godine, a do rastave je došlo zbog međusobnog neslaganja. Ima dvije kćeri s kojima je u odličnim odnosima, a starija kći ga je i prijavila za sudjelovanje u emisiji. U slobodno vrijeme farmer brine o povrću i voćkama te o kokošima i patkama, a često pomaže i prijateljima i susjedima oko košnje trave, cijepanja drva i ostalih sličnih poslova.

Za sebe kaže da je vrijedan, pošten i dobrog karaktera te da, kada god može, voli pomoći drugima. U emisiju ga je prijavila sestra jer bi voljela da nađe ljubav, a Krunoslavu je važno da ga buduća partnerica poštuje, da se oko svega mogu dogovoriti, da voli raditi s njim u poljoprivredi te da je njegovo godište ili malo starija.

Josip Ranogajec (24), Sisak

Josip ima 24 godine i dolazi iz Siska gdje radi kao skladištar. Ima vrt s povrćem, voćnjak i kokoši oko kojih brine u slobodno vrijeme, a za sebe kaže da je pošten, dobar, smiren te da voli ugoditi drugima, ali mu se to uglavnom ne vraća istom mjerom.

Josip je do sada imao nekoliko kraćih veza, ali ih je uglavnom prekidao jer su ga djevojke varale. Mladi farmer od buduće djevojke traži da je pristojna, opuštena i zabavna, a ne bi bilo na odmet i da je crnka jer je to njegov idealan tip žene. U emisiju ''Ljubav je na selu'' prijavio se jer bi volio pronaći srodnu dušu i osnovati obitelj.

Milan Milinković (45), Oteš

Milan dolazi iz sela Oteš kraj Gospića, ima 45 godina i radi na održavanju cesta u Lici. Osim svog posla, Milan u slobodno vrijeme brine o ovcama, kokošima, patkama, uređuje voćnjak i zemlju oko svoje kuće.

Do sada je imao samo jednu ozbiljniju vezu, ali su bivša djevojka i on prekinuli prije dvije i pol godine, nakon osam mjeseci veze. U ''Ljubav je na selu'' prijavio se na nagovor prijatelja. Milan voli pomagati drugima, iskren je i pošten, a kaže da se voli i šaliti te da je društven. Volio bi naći djevojku za cijeli život koja je spremna živjeti s njim na selu, a morala bi biti iskrena, normalna, vjerna te da se njom može sve dogovoriti. Jedino što nikad ne prihvatio kod buduće partnerice, kaže farmer, jesu prevara i laži.