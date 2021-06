Pjevač Tony Cetinski prije desetak dana proslavio je 52. rođendan, a na privatnom planu mu cvjetaju ruže. On će u kolovozu postati djed, a kako se osjeća otkrio je za IN magazin.

Tonyjev sin Christian živi u Berlinu, a uskoro će dobiti kćer za koju su odabrali ime Elena.

"Jednostavno svi jedva čekamo. Dobar je osjećaj, kažu ljudi koji su to prošli i prolaze da je bolji osjećaj nego kad postaneš otac, da ti unučići znaju totalno okupirati pažnju", rekao je Tony.

On je, kaže, ponosan na svog sina te je uvjeren kako će on biti odličan otac. Christian uz posao studira mehatroniku, a njegova supruga Nina radi kao medicinska sestra.

Christian je samozatajan

"Ne mogu se ni ja doživjeti kao djed, ali ni moj mali kao otac. Bit će savršen zato što je drugačiji od svoje generacije, malo je samozatajan čak, pristojan, jako mu dobro ide na fakultetu, i to na njemačkom. Kad je odlučio, ja sam se čudio kako će on to, to je težak fakultet na hrvatskom, a kamoli na njemačkom, međutim ugodno sam iznenađen. Jako sam ponosan, da", otkrio je Tony.

On se ne osjeća kao da ima 52 godine, već sebe gleda kao da je deset godina mlađi.

"Ja se osjećam kao da imam 38, 42 godine najviše, ali jednom dnevno moraš se pogledati u ogledalo i onda shvatiš da ipak ima sve više bijele brade nego crne. Samo su mi brkovi ostali crni. Ah, volim tu bradu u posljednje vrijeme, bila je još duža, ali me žena nagovorila da je skratim", istaknuo je Tony.