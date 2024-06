Bivša miss Italije, manekenka, TV voditeljica i glumica Francesca Chillemi zasjala je u glavnoj ulozi Viole Vitale u seriji Viola boje mora, a šuška se da ona i kolega Can Yaman imaju nešto i u privatnom životu.

Viola je bivša miss Italije u seriji, a baš kao i Viola, Francesca je tu prestižnu titulu osvojila 2003. kad je imala 18 godina. Nakon pobjede počela je raditi kao model i televizijska voditeljica da bi se ubrzo počela pojavljivati kao glumica u manjim sporednim ulogama. Uz glumu, Chillemi surađuje s mnogim luksuznim brendovima poput Bulgarija, Patrizie Pepe, Alberte Ferretti, Michaela Korsa, Givenchyja i drugih.

Serija je brzo postala hit, osvojivši srca Talijana, ali obožavatelji su se počeli pitati postoji li ljubavna kemija između glavnih zvijezda i izvan seta. Crveni tepih Venecijanskog filmskog festivala postao je poprište gdje su obožavatelji izražavali svoju želju za poljupcem između Chillemi i Yaman, ali par nije udovoljio tim očekivanjima. Njihova nelagoda i sramežljivost postali su razlog za dodatne tračeve, posebice uz glasine o krizi u odnosu između Chillemi i njezinog dugogodišnjeg partnera Stefana Rossa.

Nije poznato kako na to reagira njezin partner Stefano, uspješan biznismen i suosnivač firme Only The Brave, poznatije kao OTB Group - talijanske multinacionalne korporacije specijalizirane za luksuznu robu i matična je tvrtka brojnih marki, uključujući Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander i Viktor & Rolf.

Dok Can Yaman nije izravno komentirao tračeve, nedavno se osvrnuo na cijelu situaciju te rekao kako je umoran od ženske publike koja ga prati i napada, ali i napada svaku ženu koja mu je u blizini. Nadodao je kako je Francesca vrhunska glumica, izuzetna osoba i da je jednostavno treba voljeti.

Oba glumca istaknula su da njihovi odnosi nisu opterećeni tim romantičnim skandalima. U jednom od intervjua, Francesca Chillemi je rekla: "Imam posebno prijateljstvo s Canom Yamanom, volimo se jako, ali apsolutno ništa romantično nije između nas."

Intrigantna kriminalistička serija 'Viola boje mora' počinje se emitirati na RTL-u 17. lipnja od 21.15 sati! Serija je dostupna i na platformi Voyo.