Tajni agent 007 vratio se u svom 25. filmu "No Time To Die" i zasigurno će pokazati svoj uobičajeni šarm i karizmu u neizbježnim vrućim ljubavnim scenama, piše The Sun.

No, nije svaki James Bond jednako zaljubljiv kao svoj prethodnik jer on, kako franšiza odmiče, u svoju postelju dovodi sve manje žena. Njega je kroz desetljeća igralo šest različitih holivudskih glumaca, a prvi put se na filmskom platnu pojavio 1962. godine.

Aplikacija Fluttr analizirala je sve filmove o Bondu kako bi se utvrdilo koji je od njih bio najveći zavodnik.

Pokojni Roger Moore možda nije bio prvi glumac koji je igrao agenta 007, ali je zasigurno imao najviše uspjeha s damama. Naime, on se seksao s novom djevojkom svakih 46 minuta tijekom svojih sedam filmova, a u postelji je završio s ukupno njih 19.

Sean Connery je bio najljepši Bond

Možda je samo u jednom filmu glumio kultni lik, ali George Lazenby uspio je zauzeti drugo mjesto na top ljestvici najvećeg zavodnika. On je u prosjeku vodio žene u krevet svakih 47 minuta, a uspio je zavesti tri dame.

Sean Connery bio je najljepši Bond, no nije bio najuspješniji kao zavodnik. Vodio je ljubav s 13 žena svake 54 minute. Njega u stopu slijedi Pierce Brosnan koji je spavao s novom djevojkom svakih 56 minuta, a imao je ukupno devet seksualnih partnerica.

Timothy Dalton jedan je od manje poznatih Bondova i jedan od najmanje uspješnih kad je zavođenje zgodnih žena u pitanju. U dva je filma, koliko je snimio, imao četiri različite ljubavnice s kojima je vodio ljubav svakih 66 minuta.

Daniel Craig, koji je najnoviji Bond, daleko je najodgovorniji što se žena tiče. On je tijekom filmova koje je snimio imao šest djevojaka s kojima se seksao svako 90 minuta.