Punih 30 godina prošlo je otkako je svjetlo dana ugledalo remek-djelo kojemu neki tepaju i da je posljednji veliki rock album u glazbenoj povijesti. Nirvanin "Nevermind" početkom 1992. godine prodavao se u čak 300.000 primjeraka tjedno, a dosad je u svijetu prodano oko 30 milijuna kopija. Njegova slava ne blijedi kao niti kultni status benda koji je karijeru morao okončati nakon što je njegov frontmen, Kurt Cobain, počinio samoubojstvo.

Tragičnom događaju od 5. travnja 1994. prethodile su Kurtova depresija, ovisnost o drogi kao i pokušaj samoubojstva predoziranjem u ožujku iste godine. Došlo je i do pada kreativne energije u bendu čiji su članovi, kao i svi oni koji su ih na turnejama pratili, osjećali da to "jednostavno više nije to".

"Kurt je uvijek bio komunikativan, ali te to više nije bila ista energija. Sve je bilo nekako anemično. Postalo je očito da Cobain ima problem s drogama. Nije više bilo ugodno", rekao je Anton Brookes, jedan od Nirvaninih promotora.

Pokucali su na vrata Hotela Dalmacia

Pet godina prije te, za bend mračne 1994. godine, energije svakako nije nedostajalo. Nakon izlaska prvog albuma "Bleach" 1989., publika se sve više počinje interesirati za "dečke iz Seattlea", a posebno su zanimljivi Britancima gdje su, barem u svojim počecima, bili popularniji nego kod kuće. Nirvaninom karijerom od 1989. do 1994. bavi se BBC-jev dokumentarac "Kad je Nirvana došla u Veliku Britaniju" koji je svoju premijeru imao prošloga tjedna.

Budući da ih je Britanija voljela, bend je u jesen 1990. tamo imao već drugu svoju turneju. Po dolasku u London, otkriva BBC-jev dokumentarac, smjestili su ih u Hotel Dalmacia na Sheperd's Bush Roadu.

Mali hotel u zapadnom dijelu britanske metropole često je ugošćavao glazbenike, a držao ga je George Krivosic koji se prisjetio trenutka kad je bend stigao do njegovih vrata:

"Dečki iz Nirvane pokucali su i pitali imam li slobodnih soba. Rekao sam da imam, pogledali su hotel, svidio im se pa su odlučili ostati. Imali su puno stvari sa sobom, to sam im spremio u podrum."

'On je Hrvat, a i ja sam na pola'

Članovi Nirvane - Kurt Cobain, Dave Grohl i Kris Novoselic stisnuli su se tako u malu sobu Hotela Dalmacia. Grohl se u dokumentarcu našalio da su bili kao "tri majmuna":

"Obitelj je vodila hotel, pripremali su nam doručak. Sjedili smo tamo i pili čaj cijelo jutro. Za mene je to tada bilo kao hotel s četiri zvjezdice", kaže Grohl.

Krivosic se svakodnevno družio s Kurtom, Daveom i Krisom pa ih je uspio i pobliže upoznati:

"Dave Grohl bio je jedan od rijetkih ljudi koji su uvijek sretni. Kurt je ponekad bio neraspoložen, nisam baš mogao 'dokučiti' njegov karakter. S Krisom su pak stvari izgledale drukčije jer on je Hrvat, a i ja sam Hrvat na pola. Imali smo tu neku posebnu vezu", kaže vlasnik hotela.

Kris Novoselic dijete je hrvatskih migranata u SAD - Krista Novoselića iz Velog Iža i Marije Mustać iz Privlake kod Zadra. Iako je rođen i odrastao u Americi, Kris je godinu dana proveo u Hrvatskoj gdje su ga roditelji poslali da živi s rođacima. U Zadru je te 1980. pohađao gimnaziju, a u SAD se vratio 1981.

"Boravak u Hotelu Dalmacia bio mi je najdraži dio naše turneje. Ja sam Dalmatinac! Ne onaj pas s točkama, ja potječem iz Hrvatske. Roditelji su mi od tamo i u tom hotelu sam se osjećao kao kod kuće. Bili smo švorc tada, ali nije nam to bilo previše bitno", kaže Novoselic.

'Kurt nije htio gledati u kameru'

I upravo na stubama ispred Hotela Dalmacia nastala je jedna od najpoznatijih fotografija benda. Novinar, DJ i radijski voditelj Steve Lamacq te je jeseni 1990. radio za glazbeni časopis NME pa je odlučio napraviti intervju s članovima Nirvane.

"Došao sam do tog nepoznatog hotela i Kurt mi je, koliko se sjećam, otvorio vrata. Kris je tijekom cijelog intervjua ležao pokriven u krevetu, žalio se na prehladu. Dave je skupljao prljavo rublje...nisam imao osjećaj da sjedim u sobi s bendom koji će uskoro postati slavan u cijelom svijetu. Pričali smo o svemu pa i o tome koja je životinja najbolji kućni ljubimac. Kurt je rekao da je to kornjača jer najbolje odražava njegov karakter", prisjeća se Lamacq i dodaje:

"Izašli smo potom van. Dečki su sjeli na stepenice i fotograf Martin Goodacre snimio je tu čuvenu fotografiju s natpisom Hotel Dalmacia u pozadini. No, nije išlo tako lako. Prije nego ju je snimio imao je problema s Kurtom koji nije htio gledati u kameru. Martin mu je stalno govorio, hajde, pogledaj u kameru. Nije htio, ali onda je Martin pitao Kurta hoće li pogledati u kameru ako mu on obeća da je ovo posljednja fotka koju će danas snimiti i da može ići odmah natrag u sobu...Kurt je tada popustio, pogledao je u kameru i tada je nastala čuvena fotografija."

Hotela više nema

Turneja po Velikoj Britaniji prošla je sjajno, publika je bend izvanredno prihvatila, a Kurt i ekipa početkom 1991. počinju aktivno raditi na albumu koji će uskoro promijeniti glazbeni svijet. Bend će do kraja godine postati planetarno popularan što će utjecati i na živote njegovih članova.

Teret slave Kurt, kao što znamo, nije mogao podnijeti. Njega više nema kao niti Hotela Dalmacia na Sheperd's Bush Roadu. Njegov vlasnik, George Krivosic, danas posjeduje kompaniju Dalmacia Hotels Limited koja se bavi uslugama pružanja smještaja.

Dave Grohl je nakon Cobainove smrti osnovao Foo Fighterse koje vodi i danas, a Kris Novoselic i dalje se bavi stvaranjem glazbe, ali i društveno-političkim aktivizmom.