ŠTO JOJ SE DESILO?! / Sve se više priča o 'plastičnoj' Megan Fox: Ona tvrdi da je prirodna, ali fotke ne znaju lagati. Pogledajte kako se mijenjala

Megan Fox posljednjih je dana često spominjano ime u medijima koji prate showbizz scenu, poglavito zbog seksi izdanja koje je pokazala na posljednjim celebrity manifestacijama na kojima se pojavljivala. Dok se dive njezinim fotografijama, obožavatelji koji prate njezin rad primijetili su da je Megan prilično transformirana otkako se prvi put pojavila na ekranima. Fox se prilično promijenila otkako je dospjela pod svjetla pozornice. Iako je zvijezda Transformera demantirala da je imala bilo kakve plastične operacije, fotografije prije/poslije pričaju nešto drugačiju priču. Godine 2010. upitana je je li koristila injekcije za popunjavanje usnica, no ona je i to demantirala. "Jasno se može vidjeti da su moje usnice moje usnice", odgovorila je. Megan je demantirala i da je ikad koristila botox, kao i da je korigirala obraze. Generalno, demantira da je radila ikakve estetske korekcije, iako tvrdi da protiv toga nema ništa. Priznala je da se u svojoj koži ne osjeća onako kako je mediji predstavljaju. 'Nisam uzbuđena oko svojeg izgleda. Kosa mi je OK, oči također, očito. Preniska sam. Generalno, nikad ne mislim da sam ičega vrijedna. Imam bolestan osjećaj da mi se non-stop svi rugaju. Ne volim se previše", priznala je jednom prilikom. Priznala je da se često osjećala hiperseksualizirano, posebice nakon što je izašao film 'Jennifer's Body', a zbog toga je doživjela i živčani slom. Fanovi na Twitteru posebno su počeli sumnjati u njezin prirodan izgled nakon pojavljivanja na Met Gali ove godine. Kažu kako je na crvenom tepihu izgledala drugačije.