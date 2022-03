ZARUČNIK U POSLU / Ali zato mi guštamo: Sonja Kovač počastila hrpom fotki u tanga bikiniju, komotno bi mogla biti nova Bondova djevojka

Influencerica i bivša glumica Sonja Kovač uživa sa svojim zaručnikom Goranom Mandićem na Maldivima. Ona se vojski svojih pratitelja na Instagramu redovito javlja, a posebno ih je razvedrila s novim snimkama s plaže na kojima je na sebi imala minijaturni tanga bikini. "Materijal za suprugu? Koja opcija ovog beach outfita vam je naj: prva, druga ili treća?", pitala je Sonja svoje fanove. Oni su je obasuli brojnim lajkovima i komplimentima. "Savršeno", "Nova James Bondova djevojka", "Predivna si", "Prezgodna", "Vrh vrhova", "Bomba", poručili su joj. Podsjetimo, Sonja i Goran otišli su na Maldive kakao bi proslavili desetu godišnjicu veze, no influencerica je ostala zatečena kad ju je on zaprosio. "Zaruke za 10. godišnjicu. Ovo se dogodilo sinoć! Još sam sva pod dojmom. Bila je to magična večer!", napisala je na Instagramu uz snimku prosidbe.