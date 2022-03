Severina Vučković otkrila je kako se nozi sa životnim problemima. "Pitaju te zašto mršaviš, imate određene razloge! Onda sam shvatila - jednostavno morate sve te probleme zagristi, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta, nego da to jednostavno trebate riješiti i da postoje puno ljepše stvari koje se dešavaju u danu, a to je da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve tako reći, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, hoću reći, ljepotu za životom", istaknula je.