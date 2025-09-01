Večeras počinju 'Sjene prošlosti'! Otkrivaju se detalji sukoba u Martinoj kući: 'Gospođa nije preživjela'

Prva epizoda počinje scenom romantičnog vjenčanja na otvorenom. Cijeli kvart je na okupu, svatko sa svojim namjerama. Sretni par priprema se za svoj najvažniji dan u životu. Polako, ali sigurno koračaju do mjesta na kojem će se jedno drugome zavjetovati na vječnost...

„Danas smo se okupili ovdje da zajedno svjedočimo ljubavi“, započinje matičar svoj govor – ali tko stoji ispred njega? Je li u vjenčanici Olga ili Marta?

I što se zapravo dogodilo u Martinoj kući kada se sukobila s Olgom i Šimunovom rođakinjom Viktorijom u posljednjoj epizodi prve sezone? Nakon krvavog obračuna na mjesto zločina stiže policija, dok ih ondje čeka Olga s nožem u ruci. Inspektori Rimac i Darija pokušavaju složiti dijelove slagalice, no Olga je u prevelikom šoku za racionalno objašnjenje pa je vode u postaju.

Tomo shvaća da mu je Paula ponovno lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa u naletu emocija donosi veliku odluku... Blanka je u pritvoru i suočava se s poniženjima na koja nije bila spremna. Šimun očajnički traži odgovore...

Olga priznaje kako nije željela da itko strada, no doktori ipak zabrinutim prijateljima priopćuju tužne novosti: „Gospođa nije preživjela...“

Tko se vjenčao, a tko završio tragično, pokazat će nova epizoda "Sjena prošlosti", večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

