Tomo se i dalje odbija vratiti kući, a Paula i Ana kuju plan

Šimun nastavlja svoj iskreni razgovor s Martom, koja ga pokušava uvjeriti da je Olga potpuna suprotnost od onoga što on misli.

Šimun i Mato doznali su da je Tomo otišao od kuće pa ga pokušavaju nagovoriti da se vrati.

I Paula i Ana traže od Olge da se na njezinoj zabavi "riješe" Marte i Blanke.

Marta upozorava Edu da napusti grad jer ne garantira za događaje koji bi se mogli zbiti. Međutim, on to shvati kao izraz nježnosti. Edo odluči posjetiti i Olgu jer želi provjeriti kako izgleda njezin život u Martinoj kući.

Rimac i Darija misle da znaju identitet ubojice. Jesu li istražitelji riješili slučaj?

Nova epizoda serije 'Sjene prošlosti' na rasporedu je večeras od 20.30 na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

