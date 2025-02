Monika Mihajlović o snimanju 'Sjena prošlosti': 'Igrati Davorku mi je izuzetno lako'

Nakon kratke pauze od glume, Monika Mihajlović vratila se na male ekrane ulogom Davorke Ružić u popularnoj seriji "Sjene prošlosti". Karizmatična glumica, koju publika pamti iz hit-serija poput Tajne i Kud puklo da puklo, otvoreno nam je ispričala kako je izgledalo snimanje, s kakvim se izazovima suočila te kako se pripremila za ulogu. U razgovoru za Net.hr otkrila je i dosad nepoznate detalje sa snimanja te kako provodi vrijeme kad se kamere ugase.

Kako ste se pripremali za ulogu Davorke u Sjenama prošlosti? Jeste li se inspirirali nekim stvarnim osobama ili drugim ulogama?

Budući da sam saznala da igram Davorku svega 10-tak dana prije početka snimanja nekakvih posebnih priprema nije bilo. Generalno u ovakvom formatu serije nema puno prostora za pripremu, dobijemo osnovnu karakterizaciju lika i prvih nekoliko napisanih epizoda te na temelju toga gradimo lik. Gotovo uvijek ni mi sami ne znamo u kojem smjeru će se naš lik razvijati tako da moramo biti fleksibilni i ostavljati dovoljno prostora za sve promjene ili eventualne nedosljednosti unutar našeg lika. Sve nedoumice i pitanja koja imamo zapravo rješavamo konzultirajući se s redateljima ili kreativnim producentom na samom snimanju. Unatoč tome, kada sam pročitala prvih par epizoda, odlučila sam u kojem smjeru želim graditi Davorku koja je izuzetno topla, pristupačna, dobronamjerna i izvrsna prijateljica. Takvu osobu poznajem i u svom životu, a to je sestra Alma koja radi s mojom mamom u ordinaciji već 30-tak godina. I poslovne funkcije su im slične pa je Alma bila inspiracija za Davorku, a od nje je i preuzeta najpoznatija Davorkina (točnije Almina) rečenica "mila moja doktorica". Alma je jedna predivna, draga žena, jedno toplo biće i željela sam da i Davorka bude takva.

Foto: IMDB Monika Mihajlović

Koja vam je bila najzahtjevnija scena do sada?

Moram priznati da u ovoj seriji niti jednu scenu nisam doživjela kao zahtjevnu. Igrati Davorku mi je izuzetno lako i prirodno i utjelovljenje tog lika se zaista događa kao pjesma. Ona je prvi lik za koji se nikada nisam pitala zbog čega nešto radi. Njena motivacija mi je potpuno jasna i prirodna, i znam od kuda dolazi. Za razliku od primjerice lika Barbare u RTL-ovoj seriji ˝Tajne˝ koja je bila čista suprotnost meni i vrlo često sam dugo razmišljala prije nekih scena i tražila razlog, motivaciju i opravdanje za njene postupke, Davorka mi to još nije priuštila. Vrlo je dosljedna u svojim postupcima i karakteru te ne moram tražiti opravdanje za nju kako bih ju mogla vjerodostojno igrati. Ona jednostavno radi sve kako treba.

Kako se slažete s kolegama na setu? Je li bilo nekih posebnih trenutaka (smiješnih, tužnih, zanimljivih) iza kulisa koje biste podijelili?

Najviše naravno snimam s milom mojom Marinom Fernandez i odlično se slažemo. Pronašle smo neke sličnosti koje nas spajaju ali odlično se slažem i s drugim kolegama. S nekima sam već dosta radila, s nekima se susrećem prvi put u zajedničkom projektu ali atmosfera s kim god da radim mi je zaista ugodna i lijepa. Svi smo individue za sebe ali veže nas ljubav prema poslu i želja da svaka scena ispadne najbolje što može pa su naši dani svakako ispunjeni smijehom, zagrljajima i naravno suzama. Naime, na početku snimanja Marina i ja smo snimale scenu u ordinaciji nakon što Olga spasi djevojku koja je pobjegla na balkon i razmišljala o najgorem. Kada su igrajući roditelji zagrlili djevojku Marina je počela plakati, a onda sam počela i ja. Snimali smo nekoliko puta i svaki put se dogodilo isto te smo shvatile da obje privatno plačemo kad netko drugi plače i jako smo se razveselile što je i ova druga takva. To snimanje je prošlo u naizmjence plakanju i smijanju, a od onda svaki put kad Olga plače u sceni plače i Davorka i obrnuto i ne možemo si pomoći. Izvrstan smo spoj kad se o plakanju radi jedno ne znam kako bismo išta snimile da nam netko zabrani plakati.

Foto: RTL.hr Monika Mihajlović i Marina Fernandez

Jeste li očekivali da će Davorka postati miljenica publike? Kako reagirate na komentare gledatelja?

To zaista nimalo nisam očekivala. Davorka je sporedan lik, mi to zovemo "supporting role", ona u većini situacija ne pokreće radnju već ju popunjava i od takvih likova uglavnom ne očekujemo neke velike reakcije. Ali izgleda da se Dada očito jako svidjela gledateljima što me iznimno veseli jer sam ja privatno ljubitelj upravo malih odnosno sporednih uloga. Nisam očekivala niti da će mi ljudi na ulici prilaziti ali to se događa i komentari su i više nego pozitivni. Presretna sam zbog toga, ponajviše jer to znači da ljudi prepoznaju dobrotu i pozitivnost koju Davorka nosi i to hvale. Jako me raduje kada se gledatelji identificiraju s pozitivnim i dobrim likovima i to je za svaku pohvalu.

Osim glume bavite se i drugim poslovima odnosno imate otvoren salon za njegu pasa. Kako balansirate sve obaveze?

To su moje dvije velike ljubavi- gluma i životinje pa mi onda nije teško ponekad odraditi i 14 sati bez pauze. Imam veliku sreću što su vlasnici mojih klijenata u salonu divni ljudi kojima nije smetalo da se malo prilagode oko termina neko vrijeme, svi su sretni, gledaju seriju, a s njima gledaju i moji klijenti pa mi često šalju i videa kad me neki pas prepoznao na televiziji i prati što radim. To je zaista preslatko. Rekla bih da je dobra organizacija vremena za mene ključna proteklih mjeseci, izazovno je svakako ali nekako uspijevam sve stići, a da pritom kvaliteta rada na obje strane ne pati. Jako mi je važno sve što radim raditi najbolje što u tom trenutku mogu. Jedino što sada malo "pati" je moje slobodno vrijeme i prilika za odmor te druženje s dragim ljudima ali i tu imam podršku. Moji prijatelji i obitelj znaju da kada snimam sam na "vi" s vremenom i to mi ne zamjeraju. Znaju da kada se snimanje završi ću vrijeme opet posvetiti njima.

Foto: Instagram Monika Mihajlović

Što vas najviše veseli u svakodnevnom životu? Imate li neke rituale ili hobije koji vam pomažu da se opustite?

Uz naravno druženje sa obitelji i prijateljima, višesatno ispijanje kave s mojom mamom i sestrom opušta me i maženje s mojim psima i mačkama. Šetnja i trening sa mojim psima je svakako neizostavan dio opuštanja i onoga u čemu uživam. Uz to obožavam proučavati psihologiju pa trenutno čitam Adlera "poznavanje čovjeka" iako mislim da ću krenuti čitati od početka jednom kad snimanje završi jer nisam zadovoljna količinom koncentracije koju imam dok čitam što je svakako rezultat umora. Ali dobru knjigu uvijek se može pročitati dva puta. Ako mi ostane imalo snage prije spavanja redovito meditiram, nisam jutarnji tip pa jutarnje meditacije nisu za mene i prakticiram ih jako rijetko ali zato navečer iza ponoći kad sve utihne slušajući predenje svojih mačaka, meditacija zapravo dolazi vrlo prirodno. I one same su u nekom polu meditativnom stanju dok predu pa i mene povuče da budem kao one.

