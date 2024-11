Marta na sve načine pokušava sakriti da Šimun više ne živi s njom

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije ''Sjene prošlosti''.

Nakon zajedničkog izlaska, dobro raspoložene Olga, Ana i Paula dolaze pred Martina vrata. Ona je šokirana prizorom, no ipak ih pušta unutra. Kreće rasprava, a Paula odluči probuditi Šimuna kako bi im se pridružio. Marta je pokušava zaustaviti na putu do sobe jer on više ne spava u kući, no Paula je i više nego odlučna u svojoj namjeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Martini problemi se nastavljaju i iduće jutro jer Veronika primijeti Šimuna kako izlazi iz hotela pa je uvjerena da su u pitanju veliki bračni problemi. Sve odmah prepriča Pauli koja kreće u akciju otkrivanja detalja.

Foto: RTL

Mato se i dalje trudi oko Ane, ali njezina reakcija na njegove geste nije onakva kakvoj se nadao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U isto vrijeme, Marta vuče očajničke poteze kako bi svi povjerovali da Šimunov i njezin brak puca od romantike.

Foto: RTL

Je li u tome uspjela, pokazat će nova epizoda serije ''Sjene prošlosti'', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Priča o prijateljstvu, moći i osveti: Sjene prošlosti na RTL-u od drugog rujna: 'Bit će to jaka ženska priča'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa