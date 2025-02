Dolaze likovi koji mijenjaju sve: Ne propustite nove epizode 'Sjena prošlosti'

Još više intriga, emocija, tajni i dolazak novih likova koji mijenjaju sve - u uzbudljivim novim epizodama omiljene serije "Sjene prošlosti" gledatelji mogu uživati od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

Nakon nekoliko mjeseci praćenja najnapetijeg televizijskog misterija, gledatelji su ovaj tjedan napokon dobili odgovor na pitanje koje ih ‘kopka’ od prve epizode "Sjena prošlosti". Na zabavi u Olginoj kući život je izgubio profesor Edo, no je li s prozora pao slučajno ili ga se netko ipak imao razloga riješiti?

I nakon otkrivanja identiteta žrtve, u novim epizodama istraga se nastavlja. Uz to, Šimunova i Olgina ljubav ponovno će biti stavljena na test, neka prijateljstva će se raspasti, a neka učvrstiti. Svaki lik će biti stavljen pred najveće iskušenje dosad, a prošlost i sadašnjost sudarit će se jače nego ikad. U živote glavnih protagonista ponovno će se vratiti ljudi koje su odavno zaboravili… Ili su barem to zauvijek željeli! Dolazak novih likova promijenit će odnose u kvartu koji su se činili stabilnima i otvoriti rane za koje su svi mislili da su odavno zacijeljene.

Novi likovi

Likovi koji će u novim epizodama zasigurno pomrsiti planove mnogima su Karlo i Miro, koje će utjeloviti poznati glumci Antonio Agostini, Marko Petrić i Josip Brakus.

Talentirani kazališni i televizijski glumac Antonio Agostini gledateljima će se predstaviti kao misteriozni Karlo, koji je u potrazi je za kućom u kvartu, no za razliku ostalih, on nije jedan od onih koji je naslijedio bogatstvo… Karlo je mračan i tajnovit, zovu ga Karlo Veliki, nema ženu ni djecu, sam je svojim rukama izgradio ogromnu mesnu industriju i veliko bogatstvo, no nije mu problem zaprljati ruke. Kažu da ne zna za milost i da je jako bezosjećajan.

Foto: RTL

"Utjelovit ću Karla, a o liku ne bih baš htio previše govoriti, ali mogu reći da pojedina druga lica, koja su već odavno tu, 'otuširam' kao hladan tuš! Zasad dovoljno. Svatko tko prati ovu seriju imat će što vidjeti", smije se Antonio, dajući naslutiti kako će zapapriti brojne situacije i odnose, "U novim epizodama uzimamo zamaha stvarima koje se otkrivaju iz epizode u epizodu. Vjerujem da nijedan gledatelj neće ostati razočaran."

Jedan od naših najznačajnijih glumačkih lica mlađe generacije, Marko Petrić, utjelovit će trgovca luksuznim automobilima, Miru. Potječe iz bogate obitelji i nedavno je prošao kroz vrlo buran razvod. Tomo i on bili su najbolji prijatelji, braća, no onda se sve promijenilo. Drugi su naučili da od njega mogu očekivati neočekivano i rijetko će kad pokazati na čijoj je zapravo strani.

Foto: RTL

"Ovo je jedna od najboljih ekipa sa kojima sam radio, profesionalni, ljubazni i zabavni ljudi, s kojima snimanje protiče u dobroj atmosferi. Također sa svim kolegama glumcima sam već surađivao, i atmosfera je nevjerojatno pozitivna. Uzbuđen sam što će gledatelji moći vidjeti neko sasvim drugo lice od onoga što sam do sada imao priliku igrati na malim ekranima", poručuje Marko.

'Atmosfera je odlična'

Njegovu mlađu verziju u seriji, mladog Miru, utjelovit će sjajni Josip Brakus.

Foto: RTL

"Atmosfera na setu je odlična, tehnički dio ekipe znam otprije, glumio sam već i s Arijom Rizvić, Petrom Dugandžić i Markom Petrićem. Kako su moje scene vezane uz mlade verzije naših glavnih likova, tako da najviše igram s mladim, talentiranim, vrijednim, pametnim glumicama i glumcima. Jako mi je ‘teško’ glumiti s mladim kolegama zato što uvijek dođemo na temu koliko zapravo imam godina. I onda shvatimo da kolege imaju od 18 do 21 godinu, a ja se, eto, bližim 33. No još uvijek igram te ‘mlađahne’ uloge. Hvala genetici, mami, tati, djevojci Karli i Akademiji", šali se Brakus.

Uz njih, nove role u sljedećim epizodama serije "Sjene prošlosti" ponijet će i ostala priznata glumačka imena, poput Svena Šestaka i Matije Dabca Divića.

"Neki od njih će se pojaviti kao saveznici, ali s vlastitim skrivenim ciljevima, dok će neki donijeti sukobe koji prijete uništiti sve što su naši likovi dosad gradili. Neki će pokušati pronaći ljubav na neočekivanim mjestima, dok će drugi shvatiti da su možda cijelo vrijeme tražili nešto što im nikada nije moglo pripadati. Ljubavni trokuti, šokantne tajne, skriveni motivi i neočekivane povezanosti tjerat će gledatelje da preispitaju sve što su dosad mislili da znaju o svojim omiljenim likovima", najavljuje izvršna producentica Iva Grahor.

"Sjene prošlosti" na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nove epizode dostupne su i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: U Saboru prate RTL: "U trendu su 'Sjene prošlosti'"