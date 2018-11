ŠERBEDŽIJA ODGOVORIO ŠTULIĆU: ‘Ako Džoni kaže da se nismo družili, onda se nismo družili’

“Ako kaže da nismo šetali zagrebačkom Ilicom, ili da nije bio na rođendanu mog sina, onda nije bio na rođendanu mog sina i nismo nikada šetali pokislom Ilicom. I ako kaže da nismo nikada, on, Mile Rupčić i ja pili crno vino i pjevali ‘Jano mori, Jano mori, Jano dušo’, onda nismo pjevali pjesme i crno vino nikada skupa pili, ako on tako kaže”, kazao je Šerbedžija

Nakon što je slavni filmski i kazališni glumac te glazbenik Rade Šerbedžija, najavljujući u srpskim medijima predstojeće koncerte sa svojim bendom Zapadni kolodvor izjavio da je turneji dao naziv po pjesmi Branimira Džonija Štulića “Meni se dušo od tebe ne rastaje” te se prisjetio svojih davnih zagrebačkih druženja s frontmenom Azre, ubrzo se oglasio sâm Štulić.

Reagirajući grubo i ljutito, Štulić je Šerbedžiju nazvao “kazandžijom” koji bez suglasnosti izvodi njegove pjesme, a kazao je i da njih dvojica nikada nisu bili prijatelji niti se družili.

Štulić izvrijeđao Šerbedžiju zbog pjesme

Za pjesmu “Meni se dušo od tebe ne rastaje”, koja je bila povod ovom sukobu, Šerbedžija je rekao da ju je Štulić napisao za njegovu kazališnu predstavu “Hrvatski slavuj” iz 1989. godine, što je ovaj s gnušanjem odbacio.

“Taj kazandžija Šerbedžija mračno laže. Džoni ga nikad nije zvao u šetnju po Zagrebu, niti mu je napravio pjesmu, niti su ikada bili prijatelji. Upravo obrnuto, on je njega jednom zgodom, po svojoj želji, provozao svojim mercedesom da bi s njime divno šutio, međutim, iskoristi taj svoj poziv da tu pjesmu lakše otuđi i ubaci u svoju predstavu bez pitanja, dapače, da to sakrije, on nju potom i snimi, a sad već tim gnjusnim lažima opravdava i sam razlog svog opakog postojanja”, napisao je, među ostalim, Štulić u svome reagiranju na Šerbedžijine izjave.

Na Štulićevu reakciju potom je reagirao Šerbedžija. U izjavi za N1, pomirljivo je, ali očito povrijeđeno rekao: “Ako Džoni kaže da se nismo družili, onda se nismo družili.”

“Žao mi je, ako je to bilo samo s moje strane”

“I ako kaže da mi nikada nije dao svoju pjesmu ‘Meni se dušo od tebe ne rastaje’ za predstavu ‘Hrvatski slavuj’ Borislava Vujčića, koju sam režirao u proljeće 1990. u Dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu, onda mi nikada nije dao tu svoju pesmu. I moja predstava nije počinjala s ‘Meni se dušo od tebe ne rastaje’. Ako kaže da nismo šetali zagrebačkom Ilicom, ili da nije bio na rođendanu mog sina, onda nije bio na rođendanu mog sina i nismo nikada šetali pokislom Ilicom. I ako kaže da me nije nikada zvao na svoj koncert u Dubrovnik, onda ja nisam nikada sjeo na avion i doletio za njegov koncert. I ako kaže da nismo nikada, on, Mile Rupčić i ja pili crno vino i pjevali ‘Jano mori, Jano mori, Jano dušo’, onda nismo pjevali pjesme i crno vino nikada skupa pili, ako on tako kaže”, kazao je Šerbedžija za N1.

Na koncu je dodao: “Otkad sam upoznao Džonija zavolio sam njegove pjesme. Cijelo to vrijeme osjećao sam prema njemu lijepo i iskreno prijateljstvo. Žao mi je, ako je to bilo samo s moje strane. Ja ću i dalje voljeti njegove pjesme jer one se ne mogu nego voljeti.”