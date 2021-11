Mlada Rina Broqi ima 29 godine i jedna je od najboljih i najzgodnijih hrvatskih agentica za nekretnine. Ljude njezina zvanja obično viđamo i zamišljamo u odijelima ili barem sportskoj eleganciji, ali Rina je drugačija. Ona na posao dolazi u štiklama i lateks hlačama, piše RTL.

"Ja nisam agent koji dolazi u odijelu, ja imam dva odijela ljetna, koja nosim u slobodno vrijeme više nego na posao. Meni je definitivno jako bitno da budem uredna i našminkana, da na meni bude sve popeglano i luda sam za parfemima. Volim da za mnom uvijek sve miriši", rekla je Rina Broqi.

"I onda su uvijek govorili: 'Joj Rina, pa zar ne misliš da bi ti trebala imati malo drukčije slike na Instagramu ili Facebooku', pa 'Kak možeš to postati', pa 'Ti si ipak ozbiljna agentica, pa kak će se tebe gledati', i slično tome. Ja sam to, ja sam ona opičena Rina koja voli izaći van, koja se voli proveseliti, putovati i to sve volim slikati. Volim sve moguće kaj se pika, kaj zateže i kaj se puca tako da u lunchbreaku svratim do svog doktora i onda me on sredi", smatra 29-godišnja Rina.

Rina je odmah bila voljna učiti sve o nekretninama

Prodajom nekretnina počela se baviti prije devet godina kada su njezini roditelji otvorili agenciju za nekretnine. Rina tvrdi da je odmah bila voljna učiti.

"Otišla sam na novogradnju, prodavala sam novogradnju, hodala sam tamo od jutra do mraka, učila kak se gradi ta zgradi, šta je šta, što je glavni zid, što je pregradni zid što je glazura, što je željezo. Ništa to prije nisam znala i tu sam počela bolje razumjeti samu gradnju", pojasnila je 29-godišnja agentica za RTL. Čak i kod prodaje odnosno prezentacije stanova, Rina se često susreće s predrasudama.

"Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali meni je bitno da ja njih pobijem svojim znanjem. U meni budi taj jedan rush, nešto u čovjeku što ga tjera, što ga budi svako jutro, da ide tamo, da trči tamo, pa da pogleda ovu kuću, pa da pogleda onu nekretninu, ovu lokaciju, pa da sjedne s investitorom pa da mu prezentira, pa prođe, pa ne prođe, taj jedan adrenalin koji je konstanta u našem poslu", dodala je.

Sve o prodaju stanova Rina je naučila od roditelja, a najviše od majke Višnje.

"Uvijek je frka i panika - ne znam momentum kada je ovdje mirno. Uvijek je neka gužva", našalila se Rina.