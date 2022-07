Grožnjan i ovo ljeto postaje najomiljenija destinacija koja okuplja mlade umjetnike i njihove mentore iz cijeloga svijeta u okrilju Međunarodnog kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži, a u koncertima i produkcijama uživa i mnogobrojna publika.

Prva atraktivna večernja prezentacija otvorena za publiku održat će se na terasi Belvedere 30. lipnja s početkom u 18 sati kada će polaznici seminara Plesno kazalište za djecu i mladež prezentirati nove plesne tehnike koje su usvojili uz stručno vodstvo Dese Virant, Marije Matković, Branka Bankovića i Ide Jolić. Bitno je naglasiti kako je plesna pedagogija i koreografija za djecu i mlade više od 30 godina dio programa Međunarodnog kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži.

Seminar Junior Percussion camp kojeg vodi Josip Konfic namijenjen je najmlađim udaraljkašima i udaraljkašicama, a polaznici će se upoznati sa šarolikim svijetom udaraljki kroz osnove sviranja svih vrsta udaraljki, te sviranja po vlastitom tijelu-bodypercussion, koje se intenzivno koristi u glazbenom obrazovanju, zbog svoje pristupačnosti. Publika će u njihovoj završnoj prezentaciji uživati 2. srpnja s početkom u 18 sati, također na terasi Belvedere.

Tečaj violine, viole i violončela održat će se od 5. do 13. srpnja, a vode ga slovenski pedagozi Armin Sešek, Nejc Mikolič i Millan Hudnik. Cilj ovog tečaja je omogućiti violinistima bolji razvoj tehnike i interpretacije, sudjelovanje u oblikovanju analitičkog i sistematičnog načina vježbanja, razvijanje glazbene memorije i glazbene interpretacije.

Ethno Croatia održava se od 11. do 19. srpnja, a okupit će mlade glazbenike iz cijeloga svijeta od Belgije, Danske, Hrvatske, Švedske, Francuske, Malawia, Čilea do Engleske. Ethno Croatia je projekt Jeunesses Musicales International u kojem o tradicijskoj glazbi mladi ljudi uče jedni od drugih i uz pomoć mentora, produbljuju i šire svoja znanja o vlastitoj tradicijskoj glazbenoj kulturi, ali i o nasljeđu drugih kultura čiji baštinici sudjeluju u ovom međunarodnom kampu. Kroz učenje glazbenih tradicija drugih, mladi ljudi uče o jednakosti, toleranciji i demokraciji.

U programu Međunarodnog kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži u više od pet desetljeća sudjelovalo je gotovo 30 tisuća mladih i njihovih mentora iz više od 90 zemalja. Ovaj Centar je postao međunarodni kulturni laboratorij, centar za učenje i razmjenu iskustava, ali je ostao posvećen promociji vrijednosti Grožnjana, Istre i Hrvatske, a zahvaljujući likovnim umjetnicima i organizaciji HGM-a, i danas ima međunarodno priznat status grada umjetnika.

Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu imao je i još uvijek ima značaj prvog i jedinog međunarodnog kampa koji djeluje u okrilju JMI (Juenesses Musicales International), najveće međunarodne kulturne mreža za mlade i glazbu koja okuplja organizacije iz 55 zemalja svijeta. Hrvatska glazbena mladež je upravo zbog projekta u Grožnjanu članica i Europske mreže kulturnih centara s povijesnim spomenicima ACCR (European Network of Cultural Centres –Historic Monuments), od 2008. godine, Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu proglašen je punopravnim članom mreže. Primitak Centra u asocijaciju koja okuplja 40 članova iz Europe, Brazila i Kanade, dodatni je pokazatelj međunarodne pozicije i vrijednosti.

Kreativna grožnjanska ljetna jazz vibra

Programi koji se svake godine s nestrpljenjem čekaju povezani su s jazz vibrom koju je u Grožnjan unio naš Boško Petrović, svjetska jazz legenda zbog koje i danas u Hrvatsku dolaze najbolji svjetski jazz glazbenici. Ljetna jazz škola Hrvatske glazbene mladeži, festival Jazz is Back! BP, JM Svjetski jazz orkestar i Croatia drum camp su programi koji će se održati od 13. do 27. srpnja. Ljetna jazz škola i festival čine cjelinu, i u više od dvadeset godina postojanja gotovo je svaki hrvatski jazz glazbenik bio dio grožnjanske scene ili su se u Grožnjanu odlučili da će njihov život biti jazz. Festival Jazz is Back! BP započet će 14. srpnja posvetom Bošku uz nastup njegovih prijatelja Primoža Grašića, Maria Mavrina, Vida Jamnika, Blaža Jurjevčića i Tijana Grašića. Nastavit će se koncertima svjetskih jazz zvijezda i polaznika programa. Grožnjan će ove godine u sklopu Festivala ugostiti međunarodne glazbenike Jima Rotondia, Dicka Oattsa, Jona Boutelliera, Garya Smulyana, Andrea Pozza, Aldoa Zuninoa, Bernda Reitera uz stalni postav Groznjan All Starsa u sastavu Luis Bonille, Alex Sipiagina, Elvisa Penave, John Rileya, Lee Lovrenčić, Joea Kapolovitza, Gorana Rukavine, Marka Lazarića Karlheinz Miklina i Famoaudou don Moyea. U program su uvrštene i lokalne i regionalne zvijezde poput Amire Medunjanin i Ante Gele, Borne Šercera i Lada, te Zdenka Kovačiček i Green House Band. Predstaviti će se publici i Sterpin-Kolarević kvartet te Edi East Trance Blues.

Program Međunarodnog kulturnog centra u Grožnjanu traje do kraja rujna. Ove godine održati će se i seminari violine, viole, violončela, kontrabasa i komorne glazbe, seminari puhačkih instrumenata – flaute, roga, oboe, klarineta i saksofona, Ljetna pijanistička škola te pjevački seminari. Posebnost programa je i Seminar za ranu glazbu-Musica Antica. U Grožnjanu će raditi Orkestar saksofona ADA, Cantus junior ansambl i CEMAN orkestar, a dio programa ostvaruje se u suradnji s Filozofskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu te Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Program podržavaju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Općina Grožnjan, Istarska Županija i Turistička zajednica Istarske Županije, Glazbena škola u Varaždinu te brojni podupiratelji poput Euro-Unita, Yamahe, Forda, Atlantic grupe, Coca cole, Alce, Darova Rocus, Viessmana i drugi. Više informacija potražite na hgm.hr mrežnoj stranici.