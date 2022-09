Bivši agent KGB-a, Vladimir Putin, bio je ruski premijer od 1999. do 2000. i od 2008. do 2012. Od 2000. do 2008. i 2012. do danas obnaša dužnost predsjednika. Dok su neki hvalili Putinovo djelomično preokret ruske gospodarske sudbine, njegov mandat je vratio zemlju nazad u autoritarizam. Međutim, kako bi držao sve pod kontrolom, Putin je imao zanimljive dnevne navike...