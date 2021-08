'BEBA' POKAZALA ZUBE / Krasio je kultni album Nirvane prije 30 godina, a sada ih tuži za - dječju pornografiju! 'Nisu mi prekrili genitalije...'

Spencer Elden (30) koji se proslavio kao beba jer se pojavio na omotu albuma "Nevermind" kultnog benda Nirvana, tuži bivše članove te grupe zbog korištenja njegove fotografije. On je u tužbi, koju je predao u utorak, naveo kako njegovi roditelji nikad nisu Nirvani dali dopuštenje za korištenje fotografije te kako za to nisu dobili ni novčića. Spencer članove benda tuži zbog dječje pornografije, a traži 150 tisuća dolara od svakog od 17 optuženika, među kojima su Dave Grohl, Krist Novoselich i fotograf Kirk Weddle. Sporna fotografija snimljena je 1990. godine u vodenom centru u Pasadeni, a u tužbi se navodi sljedeće: "Spencer je iskorišten kao ključan element promocije ploča koja se obično koristi u glazbenoj industriji kako bi se privukla pozornost, pri čemu su omoti albuma predstavljali djecu na seksualno provokativan način kako bi stekli slavu, potaknuli prodaju i privukli pažnju medija te kritike." Album "Nevermind" izašao je u rujnu 1991. godine, a bend je navodno obećao i da će Spencerove genitalije na omotu albuma prekriti naljepnicom, no to nisu napravili. "Nevermind" je obilježio početak grunge ere i prodan je u više od 30 milijuna primjeraka. Otkako se pojavio na njemu, Spencer je fotografiju rekreirao kao tinejdžer i odrastao muškarac, no u brojnim intervjuima je izrazio svoje podijeljene osjećaje zbog omota. "Teško je ne biti uzrujan kada čujete koliko im je novca ta fotografija donijela", kazao je za Time 2016. godine na 25. godišnjicu izlaska albuma. Dodao je i kako je puno puta pokušavao kontaktirati članove benda, no od njih nikad nije dobio odgovor.